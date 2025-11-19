باشگاه خبرنگاران جوان - با پایان تقریبی رقابت‌های انتخابی جام جهانی، حدس و گمان درباره سیدبندی تیم‌های حاضر در این دوره از رقابت‌ها شروع شده است. بر این اساس تیم ملی فوتبال ایران به صورت قطعی در سید دوم قرار خواهد گرفت.

فهرست تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶:

کونکاکاف: آمریکا، مکزیک، کانادا، پاناما، هایتی و کوراسائو

آمریکای جنوبی: آرژانتین، برزیل، اکوادور، اروگوئه، کلمبیا، پاراگوئه

آسیا: ژاپن، ایران، ازبکستان، کره جنوبی، اردن، استرالیا، قطر، عربستان سعودی

آفریقا: مراکش، تونس، مصر، الجزایر، غنا، کیپ‌ورد، آفریقای جنوبی، سنگال، ساحل عاج

اقیانوسیه: نیوزیلند

اروپا: انگلیس، فرانسه، کرواسی، پرتغال، نروژ، هلند، آلمان، بلژیک، اسپانیا، اسکاتلند، اتریش، سوئیس

به صورت کلی ایران با ۱۱ تیم دیگر سید دو و تیم‌های آسیایی همگروه نخواهد شد.

تیم‌های سید یک: (سرگروه)

آمریکا - مکزیک - کانادا - آرژانتین - برزیل - انگلیس - اسپانیا - فرانسه - پرتغال - هلند - بلژیک و آلمان

تیم‌های سید ۲:

ژاپن - اروگوئه - ایران - کره جنوبی - سنگال - کرواسی - مراکش - ایتالیا (در صورت صعود) - کلمبیا - سوئیس - دانمارک و اتریش

تیم‌های سید ۳:

اکوادور- ترکیه (در صورت صعود) - استرالیا - نروژ - پاناما - لهستان (در صورت صعود) - مصر - الجزایر - اسکاتلند - پاراگوئه - تونس - ساحل عاج

تیم‌های سید ۴:

نیوزیلند - اردن - ازبکستان - قطر - کنگو (در صورت صعود) - عربستان - عراق (در صورت صعود) - آفریقای جنوبی - کیپ ورد - غنا - کوراسائو و هائیتی

قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ جمعه ۱۴ آذر برگزار خواهد شد و همه نگاه‌ها به مرکز کندی در واشنگتن دی سی معطوف خواهد بود.

قرعه‌کشی ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی (۱۹:۳۰ به وقت ایران) آغاز می‌شود.

افتتاحیه این دوره از مسابقات یازدهم ژوئن ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد ۱۴۰۵) در شهر مکزیکوسیتی برگزار می‌شود و بازی دوم نیز در همان روز و به میزبانی شهر دیگر مکزیک یعنی گوادالاخارا خواهد بود.

قهرمان این جام با برگزاری فینال در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۵ در ورزشگاه مت‌لایف نیوجرسی مشخص خواهد شد.

سخت‌ترین و آسان‌ترین گروه‌ها برای ایران در جام جهانی

بر این اساس می‌توان سخت‌ترین و آسان‌ترین گروه‌های تیم ملی ایران در جام جهانی را به این شکل متصور بود:

سخت‌ترین گروه: اسپانیا - ایران - نروژ - غنا

آسان‌ترین گروه: کانادا - ایران - مصر - نیوزیلند