معاون برنامه‌ریزی و مدیریت سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان گفت: ۷۰۰ اثر دانش‌آموزی در جشنواره ملی فردوسی رقابت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - هفتمین جشنواره ملی فردوسی صبح امروز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

فرهاد فتحی‌نژاد، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در این آیین با قدردانی از مدیران، دبیران و دانش‌آموزان شرکت‌کننده، فردوسی را یکی از ستون‌های هویت فرهنگی و فکری ایران دانست و بر نقش ماندگار او در تربیت نسل خردمند و مؤثر تأکید کرد.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان افزود: ماه‌ها و هفته‌ها تلاش برای برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای علمی، هنری و قرآنی امروز به ثمر نشسته و شاهد حضور پربار دانش‌آموزان سمپادی در جشنواره ملی فردوسی هستیم.

فتحی نژاد با اشاره به استقبال گسترده دانش‌آموزان از این جشنواره افزود: در این دوره بیش از ۷۰۰ اثر توسط دانش‌آموزان و دبیران مدارس سمپاد ارائه شده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای فرهنگی، ادبی و هنری آینده‌سازان کشور است.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با تاکید بر پیوند فلسفه وجودی سمپاد با اندیشه و جهان‌بینی حکیم توس ادامه داد: فردوسی در امتداد رسالت سمپاد است؛ رسالت تربیت انسان‌های مؤمن، خردمند، هویتمند و اثرگذار. اگر فردوسی را از منظومه تعلیم و تربیت کنار بگذاریم، الگوهای سطحی و کوتاه‌مدت فضای مجازی جای آن را خواهند گرفت. درحالی‌که اندیشه فردوسی پس از هزار سال همچنان منبع الهام خردورزی، ایستادگی، انسانیت و عدالت است.

فتحی‌نژاد با برشمردن ویژگی‌های شخصیت‌های اثرگذار اظهار کرد: فردوسی نظریه‌پرداز، فرهنگ‌ساز و هویت‌بخش است و آثار او در ۱۴ مؤلفه اثرگذاری اجتماعی، که دانشگاه استنفورد نیز به آن اشاره کرده است، جایگاهی ممتاز دارد. دانش‌آموزان ما وارث همین خرد هستند.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان دانش‌آموزان سمپادی را «فرزندان قصه علم، ادب و اخلاق» دانست و خطاب به آنان گفت: «سمپادی بودن یک مسئولیت است؛ مسئولیت دانستن و پرسیدن. شما وارثان خردی هستید که فردوسی یک عمر برای آن تلاش کرد. نیک‌بودن، انتخاب درست و تلاش برای ساختن آینده‌ای بهتر، جوهره میراث فردوسی است.

معاون برنامه‌ریزی سمپاد با اشاره به مفهوم «حب‌الوطن» افزود: اگر از من بپرسید حب‌الوطن چیست، می‌گویم درستکاری و مسئولیت‌پذیری. کسی که این دو را دارد، عاشق سرزمینش است. شما آینده ایران و نور چشم ما هستید و به شما افتخار می‌کنیم.

