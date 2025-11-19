باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان شامگاه سه‌شنبه ۲۷ آبان در فینال تورنمنت چهارجانبه العین در ورزشگاه هزاع بن زاید به مصاف هم رفتند. این مسابقه در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی بدون گل خاتمه یافت تا برنده دیدار در ضربات پنالتی مشخص شود. در نهایت تیم ازبکستان توانست با نتیجه ۵ بر ۴ ایران را شکست دهد و دومین پیروزی متوالی خود مقابل تیم ملی کشورمان را در ضربات پنالتی رقم بزند.

فابیو کاناوارو، سرمربی ایتالیایی ازبکستان، پس از این دیدار درباره عملکرد اوستون اورونوف، وینگر پرسپولیس، گفت: اوستون باید سخت‌تر کار کند. او از پتانسیل بالایی برخوردار است، اما بعد از ۴۵ دقیقه دچار مشکل می‌شود. به او گفتم باید از فوتبال لذت ببرد. من نمی‌خواهم در یک بازی در سطح بالا ظاهر شود و در بازی بعدی افت کند. او برای پیشرفت باید به ثبات برسد و این ثبات به سود خودش نیز خواهد بود. امیدوارم بتوانیم به او کمک کنیم و شاهد عملکرد باثبات‌تری از او باشیم.

کاناوارو همچنین درباره جلال‌الدین ماشاریپوف، وینگر استقلال، توضیح داد: با ماشاریپوف صحبت کردم. او دویدن را شروع کرده و تقریباً آماده بود که به این تورنمنت برسد. امیدوارم در اردوی ماه مارس در کنار ما باشد. او از ژانویه تمریناتش را با باشگاهش آغاز می‌کند و اگر همه‌چیز خوب پیش برود، در اردوی بعدی همراه تیم خواهد بود.

سرمربی ایتالیایی با اشاره به غیبت چند بازیکن در اردو افزود: از ابتدای اردو ابتدا ۹ بازیکن و سپس سه بازیکن دیگر را در اختیار نداشتیم، اما این مسائل در تیم‌های ملی طبیعی است و باید با آن کنار آمد.