سخنگوی سپاه گفت: دشمن اعتراف دارد که ایران قدرت اول موشکی غرب آسیا و سومین قدرت برتر جهان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علیمحمد نائینی امروز -چهارشنبه ۲۸ آبان- در دومین دوره لیگ رسانهای امید با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه یک طرح براندازی کامل بود، گفت: برآورد دشمن این بود که با فروپاشی ساختار نظامی پیام بزرگی برای شورش به جامعه تزریق و این شورش منجر به بیرون آمدن سرشاخههای تروریستی با هدف تجزیه ایران میشود.
وی ادامه داد: دشمن تا روز پنجم جنگ باور به پیروزی داشت و برآورد کرده بود که فقط یک موج عملیات با ضربات اولیه برقآسا خواهد داشت، دشمن ارکان مختلفی در این طرح عملیاتی داشت و به خوبی هم طراحی شده بود، ولی این طرح غلط، محاسبه اشتباهی داشت، چراکه فرض دشمن ایران ضعیف بود، اما در دستگاه محاسباتی دشمن، قدرت ایران در نظر گرفته نشده بود، اما ما بلافاصله واکنش نشان دادیم آن هم واکنش متحیرکننده، خلاقانه و با ۲۲ موج، در نهایت وقتی دشمن ظرفیت ایران را دید به سمت پیغام دادن برای پایان یافتن جنگ رفت و به سرعت محاسباتش به آخر رسید.
ایران بهتنهایی در مقابل سنتکام و ناتو به پیروزی رسید
معاون روابط عمومی سپاه بیان کرد: بودجه دفاعی آمریکا در سال ۲۰۲۵، ۸۵۱ میلیارد دلار معادل ۴۸ درصد بودجه دفاعی کل جهان است، در حوزه فناوریها و سلاحهای هایپرسونیک سرمایهگذاریهای عظیمی انجام داده و ۵۴۰۰ کلاهک هستهای دارد که برخیها آماده پرتاب هستند. تمام داراییهای آمریکا در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دارد و اگر یک روز حمایت آمریکا از رژیم برداشته شود، اسرائیل دچار فروپاشی میشود و تمام میشود. با این شرایط، اما ایران بهتنهایی در مقابل سنتکام و ناتو به پیروزی رسید و این عظمت جنگ ۱۲ روزه را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه دشمن اعتراف دارد که ایران قدرت اول موشکی غرب آسیا و سومین قدرت برتر جهان است، افزود: امروز توانمندی نیروهای مسلح در مقایسه با جنگ ۱۲ روزه اصلا قابل مقایسه نیست و بسیار قویتر شدهایم.
۶۰ درصد جهان به پیروزی ایران مقابل رژیم صهیونیستی در جنگ اعتقاد دارد
سخنگوی سپاه با اشاره به وجود حس پیروزی در مردم ایران، گفت: بیش از ۸۰ درصد مردم ایران پس از جنگ ۱۲ روزه حس پیروزی داشتند و تنها ۴ درصد معتقد به پیروزی رژیم صهیونیستی بودند، حال اینکه این عدد پیروزی در میان شهروندان اسرائیلی ۱۳ درصد بود، ضمن اینکه ۶۰ درصد جهان اعتقاد به پیروزی ایران در مقابل رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه دارد.
نائینی ادامه داد: تابآوری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جنگ ۱۲ روزه بالا بود، دولتمردان دچار بیتعادلی نشده بودند و ناترازی قیمت دلار را در حین جنگ نداشتیم. با دستور دشمن برای تخلیه برای تهران، اما مردم بین هویت ملی و دینی و انقلابی تفکیکی قائل نبودند و یکپارچه به میدان آمدند.
مردم در جنگ ۱۲ روزه به دفاع عمق دادند
وی با تاکید اینکه نصرت الهی در جنگ ۱۲ روزه نقش تعیینکنندهای داشت، گفت: همان خدایی که در طبس، در خرمشهر، در فتنههای مختلف به کمک ملت ایران آمد، در عرصه جنگ ۱۲ روزه نیز به کمک مردم آمد. رهبری نیز نقش برجسته و ممتازی در این جنگ داشتند، معظمله چرخه فرماندهی را بازیابی و با دستور آفندی و جایگزینی فرماندهان، استحکام نیروهای مسلح را به رخ جهان کشیدند. ایشان همچنین در حوزه اجتماعی مدیریت اجتماعی جامعه را در دست گرفتند و تابآوریها در بخشهای مختلف مدیون مدیریت ایشان بود.
نائینی با بیان اینکه مردم در جنگ ۱۲ روزه به دفاع عمق دادند، اظهار کرد: عامل سوم استحکام مردم در مقابل دشمن بود، اصلا به نارساییها و مشکلات توجه نداشتند و با کنار گذاشتن آن، به میدان آمدند و از هویت ملی و دینی دفاع کردند و با همین پای کار آمدن، گزینه ایران ضعیف دشمن رنگ باخت.
معاون روابط عمومی سپاه با اشاره به استحکام نیروهای مسلح، بیان کرد: جنگ ۱۲ روزه نشان داد که ساختار تعریفشده در جنگ پاسخ میدهد و قدرت بازدارنگی بار دیگر به رخ کشیده شد.
وی ادامه داد: در همه عرصهها ما شاهد حماقت دشمن بودهایم و هستیم، این حماقت برای ما فرصت بوده و از آن تولید قدرت میکنیم، دشمن همیشه با توهم دست به اقناع میزند، اما با شکست و استیصال میدان نبرد را ترک میکند.
قوی شدن چاره کار است
نائینی با تاکید بر اینکه به قدرتسازی ادامه میدهیم و میدانیم که قوی شدن در همه ابعاد چاره کار است، گفت: دشمن هم دست از مقابله با ما برنمیدارد و مدام طراحی جنگ دارد، مسئله دشمن نگه داشتن ایران در موضع ضعف است و لذا باید کشور را از شرایط انتظار جنگ خارج کنیم.
وی تصریح کرد: راهبرد دشمن این است که ایران را در شرایط نه جنگ و نه صلح نگه دارد و لذا رسانهها باید در خروج ذهنها از این فضای جنگ کمک کنند. مردم باید مطمئن شوند که اگر جنگ جدید شروع شد، نیروهای مسلح محکمتر از قبل پاسخ میدهد، چراکه سطح آمادگیها روزانه در حال افزایش است.