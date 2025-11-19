باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار هفته هفتم پلاسلیگای لهستان، تیم چستوخوا با نتیجه سه بر یک مقابل چلم شکست خورد. یاران امیرحسین اسفندیار در تیم چلم در ستهای اول، دوم و چهارم با نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۳ برنده شدند و ست سوم را ۲۰ بر ۲۵ به یاران میلاد عبادیپور در تیم نوروید چستوخوا واگذار کردند. امیرحسین اسفندیار در هر چهار ست، بازیکن ثابت تیم چلم بود و شانزده امتیاز برای تیمش به دست آورد.
میلاد عبادیپور، کاپیتان نوروید چستوخوا نیز ۱۴ امتیاز در این دیدار به دست آورد.
تیم کریستوف آندرژفسکی که در این فصل اسفندیار را در اختیار دارد با دو پیروزی و چهار شکست در جایگاه یازدهم جدول قرار گرفت و نوروید با پنج شکست و تنها یک پیروزی، تیم دوازدهم است.
اسفندیار در پست خود در کنار ووکاش لاپسژینسکی، توماس پیوتروسکی و پاول روسین بازی میکند. این دریافتکننده بلندقامت با تیم ملی ایران در آسیا به موفقیتهای خوبی دست یافته است. او همچنین قهرمان نوجوانان جهان در سال ۲۰۱۹ است.