باشگاه خبرنگاران جوان، معصومه یحیی زاده_ سرهنگ محمدی زاده امروز در نشست خبری که در آستانه هفته بسیج در ناحیه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین (ع) برگزار شد، با اشاره به اینکه امسال هفته بسیج مصادف با شهادت حضرت زهرا (س) است از نقش ولایت مداری ایشان سخن گفت.

وی افزود: بسیج, الگویی از حضور دواطلبانه مردم است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین (ع) با اشاره به اینکه شعار امسال هفته بسیج" بسیج، مردم و اقتدار ملی" است، گفت: یکی از شاخصه‌های بسیج این است که بتواند فتنه‌ها و تهدید‌ها را مهار کند و در همه عرصه‌ها در خط مقدم ایستاد و نقش آفرینی کرد.

وی با اشاره به نقش مهم رسانه ها بیان داشت: دشمن، اغلب با رسانه شبهه افکنی می‌کند و امروز نقش رسانه، نقش کلیدی است و شما باید با تاسی به حضرت زهرا (س) روشنگری کنید.

سرهنگ محمدی زاده تصریح کرد: بسیج، نهادی برگرفته از انقلاب است و رهبری اخیرا از بسیج، اعتلای بسیج را که برگرفته از بیانیه گام دوم است، خواستار هستند و در این زمینه ما باید این موضوع را در قشر و محدوده سرزمینی خودمان پیاده کنیم.

وی افزود: برای اعتلای بسیج، محله محوری را پیگیری کردیم و ۱۱۱ قرارگاه محله اسلامی با محوریت مسجد در ناحیه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین (ع) راه اندازی شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین (ع) با اشاره به کارگروه فرهنگی به برگزاری کارگاه‌های مختلفی در این کارگروه اشاره کرد و گفت: برنامه حس خوب در میدان آزادی کرمان برای فرهنگسازی حجاب و عفاف انجام می‌شود.

وی از برگزاری ۵۱۸ کارگاه مهارت زندگی، نهضت مشاوره ازدواج آسان، نهضت مشاوره فرزند آوری و فرزند پروی، تسهیل گری در امر ازدواج مجردین به خصوص مجردین بسیجی و... طی یک سال خبر داد.

سرهنگ محمدی زاده با اشاره به اینکه در قرارگاه فضای مجازی، آموزش سواد رسانه‌ای صورت گرفته است که طی این آموزش ها، ۲۶ هزار نفر در ناحیه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین (ع)‌به صورت حضوری و غیر حضوری از این برنامه استفاده کرده‌اند.

وی به حمایت، ایجاد و تسهیل گری ۱۴۴ کارگاه با هدف اشتغالزایی طی یک سال گذشته اشاره کرد و از ایجاد ۴۴ صندوق قرض الحسنه و مهارت آموزی ۳۵۳ نفر برای ایجاد اشتغال طی یک سال گذشته خبر داد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین (ع) با اشاره به پروژه‌های محرومیت زدایی گفت: کمک به مرمت مسکن محرومین به تعداد ۳۰ فقره انجام شده است.

وی به اجرای خدمات مومنانه در قالب بسته‌های معیشتی و لوازم التحریر، اردو‌های جهادی، نذر کتاب به تعداد ۲ هزار و ۷۲۸ خدمت اشاره کرد.

وی بیان کرد: حمایت از ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در قالب جهاد روشنایی با هدف رفع مشکل ناترازی انرژی کشور را دنبال می‌کنیم.

سرهنگ محمدی زاده به نشست‌های جهادتبیینی اشاره کرد و افزود: طی هفته بسیج امسال که از ۳۰ آبان آغاز و تا ۶ آذر ادامه دارد، برنامه‌های مختلفی از جمله: برگزاری مسابقات، برگزاری جلسات جهاد تبیین، دیدار با خانواده شهدای بسیجی، یادواره‌های شهدا، اعزام اردوی راهیان نور، برگزاری نمایشگاه کسب و کار خانگی، برگزاری خیمه مادری، تشییع شهدای گمنام، اجرای اردوی راهیان پیشرفت، غبارروبی گلزار شهدا و ... انجام می‌شود.