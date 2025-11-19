باشگاه خبرنگاران جوان - تیم بسکتبال شهرداری گرگان باید در سومین دیدار خود از رقابتهای سوپر لیگ غرب آسیا پنجشنبه ۲۹ آبان در سالن زندهیاد محمود محشون به مصاف الوحده سوریه میرفت که این دیدار لغو شد.
فدراسیون بسکتبال علت آن را تصمیم تیم الوحده برای سفر نکردن به ایران اعلام کرد. همچنین با توجه به این تصمیم غیر ورزشی از سوی نماینده سوریه، فیبا نتیجه مسابقه را با امتیاز ۲۰ بر صفر به سود ایران اعلام کرد.
شهرداری گرگان تاکنون برابر ساجس لبنان، آستانه قزاقستان و الوحده سوریه پیروز شده است و باید در چهارمین دیدارش چهارشنبه ۲۶ آذر به مصاف الریاضی لبنان برود.
برنامه و نتایج کامل دیدارهای نماینده بسکتبال ایران در این رقابتها:
شهرداری گرگان ۹۷ - ساجس لبنان ۹۲
شهرداری گرگان ۹۱ - آستانه قزاقستان ۷۵
پنجشنبه ۲۹ آبان:
شهرداری گرگان ۲۰ - الوحده سوریه صفر
چهارشنبه ۲۶ آذر:
شهرداری گرگان - الریاضی لبنان ساعت ۱۹:۰۰ (میزبان تهران)
چهارشنبه ۱۷ دی:
شهرداری گرگان - ساجس لبنان ساعت ۱۹:۰۰ (میزبان تهران)
پنجشنبه ۲۵ دی:
شهرداری گرگان - آستانه قزاقستان ساعت ۱۸:۰۰ (میزبان آستانه قزاقستان)
پنجشنبه ۱۶ بهمن:
شهرداری گرگان - الوحده سوریه ساعت ۱۹:۳۰ (میزبان دمشق سوریه)
چهارشنبه ۲۹ بهمن:
شهرداری گرگان - الریاضی لبنان ساعت ۲۱:۳۰ (میزبان بیروت لبنان)