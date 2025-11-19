سومین دیدار تیم بسکتبال شهرداری گرگان از رقابت‌های سوپرلیگ غرب آسیا به دلیل حضور نیافتن الوحده سوریه انجام نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم بسکتبال شهرداری گرگان باید در سومین دیدار خود از رقابت‌های سوپر لیگ غرب آسیا پنج‌شنبه ۲۹ آبان در سالن زنده‌یاد محمود محشون به مصاف الوحده سوریه می‌رفت که این دیدار لغو شد. 

فدراسیون بسکتبال علت آن را تصمیم تیم الوحده برای سفر نکردن به ایران اعلام کرد. همچنین با توجه به این تصمیم غیر ورزشی از سوی نماینده سوریه، فیبا نتیجه مسابقه را با امتیاز ۲۰ بر صفر به سود ایران اعلام کرد. 

شهرداری گرگان تاکنون برابر ساجس لبنان، آستانه قزاقستان و الوحده سوریه پیروز شده است و باید در چهارمین دیدارش چهارشنبه ۲۶ آذر به مصاف الریاضی لبنان برود.

برنامه و نتایج کامل دیدار‌های نماینده بسکتبال ایران در این رقابت‌ها:

شهرداری گرگان ۹۷ - ساجس لبنان ۹۲

شهرداری گرگان ۹۱ - آستانه قزاقستان ۷۵

پنج‌شنبه ۲۹ آبان:

شهرداری گرگان ۲۰ - الوحده سوریه صفر

چهارشنبه ۲۶ آذر:

شهرداری گرگان - الریاضی لبنان ساعت ۱۹:۰۰ (میزبان تهران)

چهارشنبه ۱۷ دی:

شهرداری گرگان - ساجس لبنان ساعت ۱۹:۰۰ (میزبان تهران)

پنج‌شنبه ۲۵ دی:

شهرداری گرگان - آستانه قزاقستان ساعت ۱۸:۰۰ (میزبان آستانه قزاقستان)

پنج‌شنبه ۱۶ بهمن:

شهرداری گرگان - الوحده سوریه ساعت ۱۹:۳۰ (میزبان دمشق سوریه)

چهارشنبه ۲۹ بهمن:

شهرداری گرگان - الریاضی لبنان ساعت ۲۱:۳۰ (میزبان بیروت لبنان)

برچسب ها: تیم بسکتبال شهرداری گرگان ، سوپر لیگ غرب آسیا
خبرهای مرتبط
سومین برد بسکتبالیست‌ها در سوپرلیگ غرب آسیا
شهرداری گرگان در آستانه صعود به نیمه‌نهایی لیگ برتر بسکتبال
رویارویی شمالی‌ها در هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش ترامپ به حضور رونالدو در کاخ سفید
تاریخ برای امیر قلعه نویی در بازی فینال تکرار شد
سرمربی تیم ملی فوتبال را عوض کنند/ ما گرفتار فقر تاکتیکی هستیم
منصفانه قضاوت کنند باید از بازی تیم ملی تعریف کنند!/ در ۳ بازی مقتدرانه کلین شیت کردیم
عراق ۲ - ۱ امارات/ صعود شاگردان آرنولد به پلی آف بین قاره‌ای
تیم‌هایی که رسما مسافر جام جهانی ۲۰۲۶ شده‌اند
۱۰ نفر ایستادند و پنالتی نزدند! / فوتبال را از بالا خراب کردند
طیبی به مدال نقره پرتاب وزنه رسید؛ فاصله ۴ سانتی‌متری با طلا
سیدبندی احتمالی جام جهانی ۲۰۲۶/ سخت‌ترین و آسان‌ترین گروه برای ایران
کاتالونیا ۲ - ۱ فلسطین/ فریاد مقاومت در بارسلونا
آخرین اخبار
معجزه کوراسائو؛ وقتی رکورد‌ها جابجا می‌شوند
هائیتی با ستاره استقلالی به جام جهانی رسید
سیدبندی احتمالی جام جهانی ۲۰۲۶/ سخت‌ترین و آسان‌ترین گروه برای ایران
فوتسال قهرمانی دانش‌آموزان جهان؛ دختران ایران برزیل را متوقف کردند
مالاگا میزبان هشتمین دوره بازی‌های جهانی شرکت‌ها در سال ۲۰۳۰ شد
ترمیم شکستگی‌های ستون فقرات با سلول‌های بنیادی چربی
پنج طلا، نقره و برنز سفیران اقتدار در روز یازدهم
۱۰ نفر ایستادند و پنالتی نزدند! / فوتبال را از بالا خراب کردند
پنالتی‌های جنجالی در العین؛ پشت پرده شکست
تیم‌هایی که رسما مسافر جام جهانی ۲۰۲۶ شده‌اند
توضیح دلافوئنته درباره یک صحنه جنجالی
واکنش ترامپ به حضور رونالدو در کاخ سفید
بازگشت اسکاتلند و اتریش به جام جهانی بعد از ۲۸ سال/ اسپانیا و بلژیک بلیت رزرو شده را دریافت کردند+ فیلم
برزیل ۱ - ۱ تونس/ شاگردان آنچلوتی متوقف شدند
کاتالونیا ۲ - ۱ فلسطین/ فریاد مقاومت در بارسلونا
من به اشتباه خودم مقابل حریف مصری باختم/ مشکل سربازی ام را حل کنند
سرمربی تیم ملی فوتبال را عوض کنند/ ما گرفتار فقر تاکتیکی هستیم
تاریخ برای امیر قلعه نویی در بازی فینال تکرار شد
منصفانه قضاوت کنند باید از بازی تیم ملی تعریف کنند!/ در ۳ بازی مقتدرانه کلین شیت کردیم
طیبی به مدال نقره پرتاب وزنه رسید؛ فاصله ۴ سانتی‌متری با طلا
عراق ۲ - ۱ امارات/ صعود شاگردان آرنولد به پلی آف بین قاره‌ای
تیم بسکتبال سه نفره بانوان ایران از سد قطر گذشت
برق طلا بر گردن غلامرضا فرخی؛ ادامه درخشش کشتی فرنگی ایران
ایران ۰ (۳) - (۴) ۰ ازبکستان/ شاگردان قلعه‌نویی از پس تیم ۱۰ نفره هم برنیامدند
دعوای ۷۰۰ میلیون یورویی امباپه و پاری‎‌‎سن‎‌ژرمن
احمدی وفا مدال اول کشتی فرنگی را دشت کرد
حضور قلی زاده در دیدار آینده لخ پوزنان قوت گرفت
وعده محسن خلیلی درباره نقل‌وانتقالات پرسپولیس
سابقه بد، دلیل بسته شدن پنجره استقلال/ درخواست دستور موقت آبی‌ها از CAS
چرا سیستم VS به نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال نرسید؟