باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- حبیب الله آسوده معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سال جاری با وجود دشواریهای اقتصادی و مسائل مختلف اجتماعی، مشارکت مردم رشد محسوسی داشته است. شرایط اقتصادی امسال سخت بوده، اما حضور و مشارکت مردم در هفتماهه نخست سال بیش از ۲۷ درصد رشد داشته است.
وی افزود:در طرح اکرام تا امروز بیش از ۳۰ درصد رشد کمکهای مردمی را شاهد بودهایم که عدد قابل توجهی است.
پویش هر خانواده ایرانی یک صندوق صدقه الکترونیکی
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) از راهاندازی طرح سراسری صندوق صدقه الکترونیکی خبر داد و گفت این طرح از اواخر سال گذشته آغاز شده است.
وی توضیح داد:با توجه به اینکه اسکناس کمتر در دست مردم است و اغلب از تلفن همراه و اپلیکیشنها استفاده میکنند، پویش هر خانواده ایرانی یک صندوق صدقه الکترونیکی راهاندازی شد، صاحبان صندوقهای صدقه خانگی نیز میتوانند با استفاده از اپلیکیشنها، QR کدها و شمارهکارتهای تعریف شده صدقات خود را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه این روش باعث سرعت، دقت، امنیت و کاهش هزینهها میشود، افزود:مردم عزیز میتوانند با ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ لینک ثبتنام صندوق صدقه الکترونیکی را دریافت کنند.
اجرای شیوهنامه مسئولیت اجتماعی در مهرماه
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) از فعالسازی شیوهنامه مسئولیتهای اجتماعی بنگاههای اقتصادی خبر داد و گفت:بنگاهها و فعالان اقتصادی در کشور همواره فعالیتهای نیکوکارانه دارند. کمیته امداد بهعنوان یک شبکه امن، آماده اجرای نیتهای خیر در همان مناطقی است که بنگاهها مد نظر دارند.
وی افزود:استفاده از شبکه گسترده امداد هزینههای اجرای کار خیر را کاهش میدهد و امکان نظارت دقیق خیرین و بنگاهها را فراهم میکند.
پوشش کامل دانشآموزان نیازمند در طرح جشن عاطفهها
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به جمعبندی جشن عاطفهها گفت:تا پایان مهر، تمام دانشآموزان تحت پوشش و حتی بیشتر از آنها با کمک خیرین، بسته لوازمالتحریر، کیف و کفش دریافت کردند. این همراهی مردم واقعاً باعث خوشحالی ما است.
مصرف کم آب یک صدقه جاری است
وی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت صرفهجویی در آب اشاره کرد و تأکید کرد:گاهی برخی کارهای خیر فقط مالی نیست. مصرف کم آب خودش یک کار خیر و صدقه جاری است.
آسوده خاطرنشان کرد: در شرایط کمبود آب در برخی مناطق اگر مصرف را کاهش دهیم، این یک عمل صالح است و موجب میشود آب به دست خانوادههایی برسد که با کمبود مواجهاند.