رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران از افزایش ۳ برابری طول بستری بر اثر مقاومت میکروبی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد رضا صالحی رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک ها دانشگاه هلوم پزشکی تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مقاومت میکروبی طول بستری را زیاد خواهد کرد به طوری که بررسی ها نشان می دهد بین ۲ تا ۳ برابر مدت بیماری و بستری را افزایش می دهد.

به گفته وی با مصرف زیاد و بی حد و مرز آنتی بیوتیک، مقاومت میکروبی در بدن افراد ایجاد و درمان بیماری با مشکل رو به رو خواهد شد.

محمد رضا صالحی تاکید کرد: میکروبی‌ها که به نوعی میکروبی ارگانیسم هوشمندی بوده که در برابر دشمن خود را مقاوم می کنند و همین امر سبب شده تا در برابر انواع عفونت های مغزی، ادراری و ریوی مقاوم شوند.

وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بر اساس نو میکروب ارگانیسم ها طول بیماری و مدت زمان بستری افزایش پیدا خواهد کرد.

محمد رضا صالحی بیان کرد: برای مدیریت مصرف آتی بیوتیک های مختلف باید آموزش های لازم به افراد داده شود.با مقاومت میکروبی ها و هجوم شان در بدن سبب. مرگ و میر کودکان و حتی جوانان و بزرگسالان خواهد شد.

وی ادامه داد: فاوست میکروبی موضوع مهمی آیا که سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۶ روزی را تحت ابن عنوان و با هدف توجه جدی به بحث مقاومت میکروبی نامگذاری کرده است.