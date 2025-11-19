باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر - شامگاه هفتم آبان، نخستین مورد صید پشه آئدس در جیرفت ثبت شد؛ پشهای کوچک، اما تهدیدی بزرگ، حامل بیماریهایی نظیر تب دنگی، چیکونگونیا و زیکا، که به راحتی میتواند با آبهای راکد و کوچکترین ظروف، قلمرو خود را گسترش دهد. این خبر بلافاصله زنگ هشدار را برای مسئولان و شهروندان به صدا درآورد و نشان داد پیشگیری، تنها سپر مقابل این تهدید است.
تشکیل قرارگاه پدافند زیستی؛ همافزایی برای مقابله
با تایید مشاهده پشه آئدس در جیرفت، قرارگاه پدافند زیستی با محوریت شهرستانهای جنوبی کرمان تشکیل شد. هدف این قرارگاه، هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی و خدماتی برای اجرای اقدامات پیشگیرانه است. هیچ مورد ابتلای انسانی به تب دنگی تاکنون گزارش نشده است، اما مسئولان با درک خطر بالقوه، فعالیتهای خود را با حساسیت و جدیت آغاز کردهاند.
ابراهیم کریمی، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان، اعلام کرد دوازده دستگاه اجرایی به عنوان اعضای فعال قرارگاه در قالب شش کمیته تخصصی از جمله اطلاعرسانی، آموزش، رصد و پایش، و بهسازی محیط فعالیت خواهند کرد تا در صورت مواجهه با ناقل زیستی، شرایط به بهترین شکل مدیریت شود.
تمرکز بر پیشگیری؛ آموزش و پاکسازی محیط
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار کرمان، محمود ایرانمنش، هشدار داد که پشه آئدس زیست شهری دارد و زیرساختهای شهری مانند آبنماها، حوضچهها و حتی چاله آسانسورها میتوانند محل تخمگذاری آن باشند. او افزود که آموزش کارکنان خدمات شهری و اطلاعرسانی عمومی با نصب بنر و بیلبوردهای آموزشی ضروری است.
طاهره بیگزاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تأکید کرد رعایت نکات ساده پیشگیری، مانند خشک نگه داشتن ظروف آب، استفاده از توری پنجره، لباس آستینبلند و پشهبند، میتواند چرخه تکثیر این پشه را قطع کند.
پشه آئدس در کمین؛ پیشگیری حلقه گمشده
کارشناسان هشدار میدهند که مقاومت پشه آئدس در برابر سموم حشرهکش، طول عمر تخمها و توان پرواز تا ۵۰۰ متر، کنترل این گونه را پیچیده میکند. کوچکترین ظرف آب میتواند کانون تکثیر باشد و تنها اقدامات همگانی و مسئولانه است که میتواند از گسترش این تهدید زیستی جلوگیری کند.
همکاری مردم، سپر سلامت عمومی
پشه آئدس کوچک است، اما اثر آن میتواند بزرگ باشد. مقاومت تخمها، قدرت پرواز و توان تکثیر در محیطهای شهری، نشان میدهد که کنترل این تهدید تنها با همکاری مردم، رسانهها و دستگاههای اجرایی ممکن است. هر ظرف آب، هر حوضچه کوچک و هر نقطه مرطوب میتواند زادگاه این ناقل بیماری باشد و کوچکترین غفلت، شعلهور شدن بحران را تسهیل میکند.
کرمان اکنون در مسیر پیشگیری قرار دارد، اما شهروندان باید بدانند مسئولیت سلامت عمومی تنها بر دوش مسئولان نیست؛ مراقبت شخصی، پاکسازی محیط و رعایت توصیههای بهداشتی، سپری است برای جلوگیری از شیوع این تهدید زیستی. پشه آئدس آمده است تا هشدار دهد: کوچکترین غفلت، آغاز بحران است.