فرنگی‌کاران ایران در دو وزن پایانی بازی‌های کشور‌های اسلامی با شکست حریفانشان راهی دور نیمه‌نهایی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدراسیون کشتی کشور؛ در جریان رقابت‌های دو وزن پایانی کشتی فرنگی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض عربستان، محمدهادی ساروی در ۹۷ و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم با شکست رقبا راهی نیمه نهایی شدند.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی در دور اول با نتیجه هفت بر یک رویابا فادی از الجزایر را مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. او در این مرحله به مصاف ابراهیم فلاتاح از عربستان می‌رود.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که شش کشتی‌گیر حضور دارند، مسابقات به صورت دوره‌ای و در دو گروه سه‌نفره برگزار می‌شود و فردین هدایتی در مبارزه نخست با نتیجه سه بر صفر محمد عبدالطیف از مصر را مغلوب کرد. او در دور بعد با نتیجه هشت بر صفر بکا کاندلاکی از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت.

برچسب ها: بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ، بازی های کشور های اسلامی ، مسابقات کشتی فرنگی
