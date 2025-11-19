باشگاه خبرنگاران جوان - بخش زیستفناوری کره جنوبی دوران اوج خود را سپری میکند. خوشبینی سرمایهگذاران درباره خط تولید داروهای سرطان که توسط شرکت زیستفناوری «ورونوی» (Voronoi) در مسیر توسعه قرار گرفته، به افزایش ارزش سهام این شرکت کمک کرده که تاکنون در سال جاری ۱۹۰ درصد افزایش یافته است.
به نقل از فوربس، افزایش سهام شرکت ورونوی در سال جاری، «هیونته کیم» (Hyuntae Kim) مدیرعامل این شرکت را به عنوان جدیدترین میلیاردر این کشور معرفی کرده است. کیم ۴۹ ساله با ۳۵ درصد سهام به ارزش یک میلیارد دلار در حال حاضر بزرگترین سهامدار ورونوی است.
به رغم این که شرکت ورونوی در وضعیت قرمز قرار دارد، سرمایهگذاران شرط میبندند که دو داروی امیدوارکننده ضد سرطان آن موسوم به «VRN۱۰» و «VRN۱۱» اوضاع را تغییر خواهند داد.
داروی VRN۱۰ برای مسدود کردن پروتئینی به نام «HER۲» طراحی شده است که به رشد تهاجمی در برخی از سرطانهای پستان منجر میشود. هدف داروی VRN۱۱ مهار پروتئین «EGFR» است که معمولا در سرطان ریه سلول غیرکوچک جهش مییابد و به رشد غیر طبیعی سلول منجر میشود.
آزمایشهای بالینی فاز اول هر دو دارو در سه ماهه اول سال جاری میلادی آغاز شد و انتظار میرود در حدود اواسط سال ۲۰۲۶ به پایان برسد.
«هیونسو ها» (Hyunsoo Ha) پژوهشگر شرکت «یوآنتا سکیوریتیز» (Yuanta Securities) در گزارشی که در ماه جاری میلادی منتشر شد، گفت: VRN۱۱ گامبهگام به سمت اعتبارسنجی پیش میرود و VRN۱۰ نیز در مسیر درست قرار دارد.
شرکت ورونوی که در کلانشهر اینچون واقع در غرب سئول مستقر است، از یک پلتفرم هوش مصنوعی اختصاصی به نام «ورونومیکس» (Voronomics) استفاده میکند که فرآیند توسعه دارو را متحول میکند و کشف سریع دارو را امکانپذیر میسازد.
این شرکت در وبسایت خود نوشت: ورونوی در ماه سپتامبر یک قرارداد انتقال فناوری ۱۴.۵ میلیون دلاری را با شرکت آمریکایی «آنویا تراپیوتیکس» (Anvia Therapeutics) برای داروی آزمایشی VRN۰۴ خود امضا کرد که پروتئین RIPK۱ مرتبط با التهاب و پیشروی سرطان را هدف قرار میدهد.
منبع: ایسنا