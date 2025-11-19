باشگاه خبرنگاران جوان؛کلثوم مومنی- سردار حسن عسکری در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج، اظهار کرد: امسال ۸۴۵ میلیارد ریال طرح محرومیت زدایی در کردستان تعریف شده که افتتاح تعدادی از این طرح‌های محرومیت‌زدایی در استان انجام و در کنار آن گروه‌های جهادی برای ارایه خدمات به نقاط مختلف استان، اعزام می‌شوند.

وی افزود: تجلیل از خانواده معظم شهدا، تشییع پیکر سه شهید گمنام، تجمع بزرگ اقتدار بسیجیان، شب شعر و خاطر بسیج، جشنواره‌های علمی و ورزشی و همایش جهادگران علمی از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

سردار عسکری گفت: بزرگترین ویژگی شاخص بسیج اخلاص است و فرهنگ و تفکر بسیجی بالاترین ارزش‌های اسلامی و انسانی را در خود دارد.

وی خدمت بی منت به مردم را در راس ماموریت بسیج برشمرد و گفت: هر جا که لازم باشد بسیج در خط مقدم خدمترسانی است و با امیدآفرینی اقدامات بزرگی را دنبال می‌کند.

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، تاکید کرد: فرهنگ و تفکر بسیجی خط‌شکن است و هر جا با این تفکر وارد شدیم، هیچ راهی بن‌بست نبود.

سردار عسکری با بیان اینکه شهدا پرورش یافته مکتب بسیج هستند، ادامه داد: تشکیل بسیج مستضعفان در نخستین روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی حاکی از بینش ژرف معمار کبیر انقلاب اسلامی بود.

وی با بیان اینکه رسانه اهمیت و ضرورتی انکارناپذیر در وقایع جهانی دارد، افزود: اصحاب رسانه در رسواسازی چنایات رژیم صهیونی در غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه کارنامه درخشانی داشته و صدای مظلومیت مردم غزه و بیان موفقیت و اتحاد مقدس ملت ایران باشند.

شعار هفته بسیج امسال، بسیج، مردم، اقتدار ملی است که ویژه برنامه‌های این هفته از ۳۰ آبان آغاز می‌شود.