جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: هزار و ۳۴۰ برنامه در ۵۰ عنوان  همزمان با هفته بسیج در استان برگزار می‌شود که ۷۲ برنامه ان شاخص خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کلثوم مومنی-  سردار حسن عسکری در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج، اظهار کرد: امسال ۸۴۵ میلیارد ریال طرح محرومیت زدایی در کردستان تعریف شده که افتتاح تعدادی از این طرح‌های محرومیت‌زدایی در استان انجام و در کنار آن گروه‌های جهادی  برای ارایه خدمات به نقاط مختلف استان، اعزام می‌شوند.

وی افزود: تجلیل از خانواده معظم شهدا، تشییع پیکر سه شهید گمنام، تجمع بزرگ اقتدار بسیجیان، شب شعر و خاطر بسیج، جشنواره‌های علمی و ورزشی و همایش جهادگران علمی از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

سردار عسکری گفت: بزرگترین ویژگی شاخص بسیج اخلاص است و فرهنگ و تفکر بسیجی بالاترین ارزش‌های اسلامی و انسانی را در خود دارد.

وی خدمت بی منت به مردم را در راس ماموریت بسیج برشمرد و گفت: هر جا که لازم باشد بسیج در خط مقدم خدمترسانی است و با امیدآفرینی اقدامات بزرگی را دنبال می‌کند.

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، تاکید کرد: فرهنگ و تفکر بسیجی خط‌شکن است و هر جا با این تفکر وارد شدیم، هیچ راهی بن‌بست نبود.

سردار عسکری با بیان اینکه شهدا پرورش یافته مکتب بسیج هستند، ادامه داد: تشکیل بسیج مستضعفان در نخستین روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی حاکی از بینش ژرف معمار کبیر انقلاب اسلامی بود.

وی با بیان اینکه رسانه اهمیت و ضرورتی انکارناپذیر در وقایع جهانی دارد، افزود: اصحاب رسانه در رسواسازی چنایات رژیم صهیونی در غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه کارنامه درخشانی داشته و صدای مظلومیت مردم غزه و بیان موفقیت و اتحاد مقدس ملت ایران باشند.

شعار هفته بسیج امسال، بسیج، مردم، اقتدار ملی است که ویژه برنامه‌های این هفته از ۳۰ آبان آغاز می‌شود.

برچسب ها: هفته بسیج ، کردستان ، سپاه بیت امقدس
خبرهای مرتبط
۳۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان کردستانی اهدا شد
بسیج سازندگی ۷۶ هزار طرح عمرانی در مرز‌های کشور اجرا کرد
تشییع باشکوه شهید مدافع وطن در سنندج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مردم سنندج میزبان شهدای گمنام دفاع مقدس شدند
مروجان کتاب در کردستان تجلیل شدند
فرهنگ شهادت، سرشار از معارف الهی است
آخرین اخبار
فرهنگ شهادت، سرشار از معارف الهی است
مردم سنندج میزبان شهدای گمنام دفاع مقدس شدند
مروجان کتاب در کردستان تجلیل شدند
تنش میان مدیران و نمایندگان، مانع توسعه شهرستان می‌شود/ انتصاب فرمانداران با مشورت نمایندگان انجام شد