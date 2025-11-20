عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید در حوزه پزشک خانواده شهری، تنها دو استان مازندران و فارس وارد عمل شده‌اند و این برنامه به‌صورت پایلوت در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حسن نتاج صلحدار عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مشکلاتی که در اجرای طرح پزشک خانواده وجود دارد، گفت: طرح پزشک خانواده، طرحی بسیار جامع و کامل است. کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهای اروپایی، از آن بهره‌برداری می‌کنند، اما در کشور ما این طرح حدود بیست سال است که به‌صورت ناقص ادامه دارد. 

نماینده مردم بابل در مجلس اظهار کرد: بخشی مهم از این طرح که مربوط به پزشک خانواده و وظایفی است که این گروه باید انجام دهند، در حال پیگیری است، اما موضوع ارجاع‌ها به‌درستی پاسخ داده نمی‌شود و یا آن سرمایه نیروی انسانی که باید در نظام ارجاع حضور داشته باشد، یعنی متخصصان، هنوز پای کار نیامده است و یا وزارت بهداشت نتوانسته این نیروها را پای کار آورد، یا متخصصان تمایلی برای حضور نداشته‌اند و در مجموع کار انگیزشی را انجام ندادند.

این نماینده مجلس می‌گوید در مجموع طرح پزشک خانواده کار بسیار خوبی است، اما ناقص و ناتمام اجرا می‌شود. لازم است وزارتخانه، دانشگاه‌ها و مردم همگی در اجرای آن مشارکت کنند، زیرا این طرح بسیار جامع و کامل است، اما مشکل اساسی آن این است که نصفه و نیمه اجرا می‌شود. بخش اعظم آن که بدنه اصلی است و در میدان است را انجام می‌دهند، اما آن بخشی که پزشک خانواده باید به آن ارجاع دهد و بازخورد و پذیرش دریافت کند، متأسفانه انجام نشده و این یکی از مشکلات اصلی طرح است.

نتاج درباره اینکه گفته می‌شود مردم از طرح پزشک خانواده استقبال نکردند، گفت: زمان‌ و مکان مردم متفاوت است. طرح پزشک خانواده روستایی در سراسر کشور اجرا می‌شود و مردم مناطق دورافتاده از حضور پزشک، دارو و مراقبت‌های پرستاری بهره‌مند هستند، اما در حوزه پزشک خانواده شهری، تنها دو استان مازندران و فارس وارد عمل شده‌اند و اجرای طرح را برای شهرهای بالای بیست هزار نفر آغاز کرده‌اند و این برنامه به‌صورت پایلوت در حال اجراست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: وقتی که کار به‌طور کامل انجام نمی‌شود، مردم عقب‌نشینی می‌کنند و به‌طور کامل پای کار نیامدند، اما باید گفت که فرایند پزشک خانواده بسیار خوب است، اما کامل نشدن آن باعث نارضایتی می‌شود.

طرح پزشک خانواده ، بهداشت و درمان ، پزشک خانواده ، پزشک خانواده شهری
