رئیس‌جمهور اظهار کرد: نباید پست و مقام مبنای دریافت حقوق باشد، بلکه هر کس باید به اندازه باری که از دوش مجموعه خود بر می‌دارد حقوق دریافت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان صبح امروز -چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴- در جلسه هیأت دولت، با اشاره به اینکه بار‌ها تکرار کرده‌ام که تورم زاییده رفتار خود ماست، گفت: ساختار فربه دستگاه‌ها باعث افزایش هزینه‌های جاری می‌شوند و این افزایش هزینه‌ها یکی از دلایل جدی ایجاد کسری بودجه هستند؛ از سوی دیگر بدون توجه به منابع، توقعاتی ایجاد می‌کنیم که نتیجه آن انبوه طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام پراکنده در سراسر کشور است.

وی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها باید با لحاظ دقیق منابع واقعی و قابل تحقق، اقدامات و برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشند، افزود: اگر واقعا دل‌مان برای مردم و مملکت می‌تپد، باید همه تلاش خود را برای سامان دادن به ناترازی منابع و مصارف به کار بگیریم.

رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه باید از خودمان شروع و ساختار اداری را بر اساس کارآمدی و ارتقای بهره‌وری اصلاح کنیم، تصریح کرد: باید بر مبنای مدیریت عملکردی و پرداخت بر اساس عملکرد کار را به پیش ببریم؛ نباید پست و مقام مبنای دریافت حقوق باشد، بلکه هر کس باید به اندازه باری که از دوش مجموعه خود بر می‌دارد و فایده‌ای که برای سازمان دارد، حقوق دریافت کند.

پزشکیان در واکنش به گزارشی که رئیس سازمان برنامه و بودجه از ساماندهی طرح‌های عمرانی و خدماتی در حال اجرا یا نیمه‌تمام کشور ارائه کرد، گفت: نباید هیچ پروژه جدیدی آغاز شود و پروژه‌های جاری نیز باید بر اساس ضرورت و اهمیت تکمیل و درصد پیشرفت اولویت‌بندی و به بهره‌برداری برسند.

در بخش دیگری از جلسه امروز، معاون اول رئیس جمهور گزارشی از سفر خود به روسیه و حضور در اجلاس نخست‌وزیران کشور‌های عضو شانگهای ارائه کرد.

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از سفر منطقه‌ای خود به چند کشور همسایه و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گزارشی از سفر خود به جمهوری آذربایجان ارائه کردند.

وزرای امور خارجه و کشور نیز در گزارشی، اقدامات و برنامه‌های اجرا شده در قالب دیپلماسی همسایگی و نیز برگزاری اجلاس استانداران کشور‌های حاشیه خزر را تشریح کردند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در گزارشی به تشریح پیگیری‌های انجام شده در راستای تامین تجهیزات برای مهار آتش جنگل‌های مازندران و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور نیز به تشریح اقدامات و برنامه‌های این معاونت در حوزه هوش مصنوعی برداختند.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، حقوق و دستمزد
خبرهای مرتبط
رئیس‌جمهور قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور را ابلاغ کرد
رئیس‌جمهور: خنثی‌سازی تبلیغات ضدایرانی از مسئولیت‌های مهم سفرا است
پزشکیان: رعایت قوانین و هنجار‌های ملی در حوزه عفاف و حجاب باید از درون دستگاه‌ها آغاز شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرزند حجت‌الاسلام صدیقی درگذشت
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۸ آبان
سخنگوی سپاه: به قدرت‌سازی ادامه می‌دهیم/ مردم در جنگ ۱۲ روزه به دفاع عمق دادند
استفاده تجاری از فضاهای بلااستفاده مدارس مانعی ندارد/ کمک به مدرسه نباید اجباری باشد
خرازی: هرگونه مذاکره باید بر اساس برابری و احترام متقابل باشد
بسته پنج‌گانه مجلس برای سامان‌دهی وضعیت سوخت
تخت‌روانچی: ارتقاء روابط با همه همسایگان، سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران است
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری اقامه می‌شود
رئیس‌جمهور قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور را ابلاغ کرد
وزیر کشور: وضعیت امنیت مناسب است
آخرین اخبار
نباید پست و مقام مبنای دریافت حقوق باشد/ ضرورت سامان دادن به ناترازی منابع
پیام رئیس‌جمهور به ولیعهد عربستان محتوای دوجانبه داشته است/ در حال حاضر مذاکراتی بین ایران و آمریکا وجود ندارد
تاکید وزیر خارجه بر اهمیت تقویت مناسبات و همکاری‌ها با ایرلند
وزیر کشور: وضعیت امنیت مناسب است
رئیس‌جمهور قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور را ابلاغ کرد
فرزند حجت‌الاسلام صدیقی درگذشت
سخنگوی سپاه: به قدرت‌سازی ادامه می‌دهیم/ مردم در جنگ ۱۲ روزه به دفاع عمق دادند
خرازی: هرگونه مذاکره باید بر اساس برابری و احترام متقابل باشد
بسته پنج‌گانه مجلس برای سامان‌دهی وضعیت سوخت
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری اقامه می‌شود
تخت‌روانچی: ارتقاء روابط با همه همسایگان، سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران است
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۸ آبان
استفاده تجاری از فضاهای بلااستفاده مدارس مانعی ندارد/ کمک به مدرسه نباید اجباری باشد
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت در مورد غزه
عارف: پیشنهاد استفاده از ریال یا پول دیجیتال را در اجلاس شانگهای ارائه کردیم
پرونده جنایات شیمیایی علیه ایران مشمول مرور زمان نمی‌شود
پزشکیان: رعایت قوانین و هنجار‌های ملی در حوزه عفاف و حجاب باید از درون دستگاه‌ها آغاز شود
عراقچی و معاون نخست وزیر اردن درباره نشست پیش‌روی شورای حکام گفت‌و‌گو کردند
ابراز خرسندی عارف از نتایج نشست نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای
ایران: قطعنامه آمریکا نباید حقوق بنیادین فلسطینی‌ها را نقض یا تضعیف کند
عارف مسکو را به مقصد تهران ترک کرد
رئیس‌جمهور: خنثی‌سازی تبلیغات ضدایرانی از مسئولیت‌های مهم سفرا است
پزشکیان: جایگزین‌کردن اختلافات با وحدت، ضرورت راهبردی کشور‌های اسلامی است
پزشکیان: روابط ایران و عمان با قدرت، استحکام و آینده‌نگری تداوم خواهد یافت
تاکید رئیس‌جمهور بر ضرورت جلوگیری از افزایش سهم پرداختی مردم در نظام سلامت
پزشکیان: اولویت دولت چهاردهم، توسعه مناسبات اقتصادی با دیگر کشور‌ها است
پزشکیان خطاب به سفیر اتریش: در خنثی‌سازی تبلیغات نادرست ضدایرانی نقش‌آفرین باشید
معاون اول رئیس‌جمهور سند همکاری‌های اعضای شانگهای را امضا کرد
قائم‌پناه: تهران دیگر ظرفیت توسعه ندارد/وام‌ها باید به استان‌های محروم هم برسد
تاکید بیانیه پایانی اجلاس نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای بر خاتمه مفاد قطعنامه ٢٢٣١