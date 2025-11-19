باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم ملی فوتبال در مسابقات چهارجانبه العین مقابل کیپ ورد به تساوی بدون گل رسید و در ضربات پنالتی با نتیجه ۵ - ۴ به پیروزی رسید و درحالی که همگان فکر می‌کردند در دیدار فینال با مصر دیدار خواهیم کرد، اما اوستون اورونوف ستاره پرسپولیس ازبکستان با درخشش بی نظیرش ۲ بار دروازه مصری‌ها را باز کرد تا بازهم ایران - ازبکستان به مصاف هم بروند.

در دیدار فینال ازبک‌ها در نیمه اول موقعیت‌های خطرناکی روی دروازه ایران ایجاد کردند، اما در نیمه دوم ایران تا حدودی بهتر ظاهر شد. در دقیقه ۶۹ عبدالقادر خوسانوف مدافع سرشناس ازبک‌ها که در منچسترسیتی بازی می‌کند از زمین بازی اخراج شد تا کار برای ازبک‌ها سخت شود، اما آن‌ها با مقاومت خوبشان باعث شدند بازی به تساوی کشیده شود و در نهایت در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ - ۳ به پیروزی برسند تا باز هم فوتبال ایران مقابل ازبکستان ناکام بماند. شهریور ماه نیز ایران در مقابل ازبکستان با یک گل شکست خورد و عنوان قهرمانی کافا را از دست داد.

در ضربات پنالتی با وجود اینکه علیرضا بیرانوند دومین پنالتی ازبکستان را گرفت، اما محمدمهدی محبی تعویضی و میلاد محمدی چپ پا ضربات پنالتی خود را از دست دادند و این موضوع درحالی رخ داد که بازیکنانی همچون علی علیپور و مهدی طارمی در ترکیب پنالتی زنان تیم ملی قرار نداشتند.

ازبکستان در سال‌های اخیر پیشرفت چشم گیر و قابل توجهی داشته است و از یک تیم درجه ۲ آسیایی در حال تبدیل شدن به یک تیم درجه ۱ است و پس از اینکه امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی شده است بار‌ها با این تیم روبه رو شده است و بازی‌های سختی را پشت سر گذاشته است.

تیم ملی ایران و تیم ملی ازبکستان تاکنون ۱۸ بار به مصاف هم رفته‌اند که حاصل این بازی‌ها ۱۰ برد برای تیم ملی ایران، ۲ برد برای تیم ملی ازبکستان بوده و نتیجه ۶ بازی این دو تیم هم با تساوی به پایان رسیده است. نکته قابل توجه اینکه قلعه نویی در ۶ رویارویی اخیرش با ازبکستان فقط یک پیروزی به دست آورده است و ۴ بازی نیز با تساوی به پایان رسیده است و در بازی آخر نیز با ضربات پنالتی شکست خورد. البته قلعه نویی در دوره اول سرمربیگری اش در تیم ملی در جام ملت‌های ۲۰۰۷ با نتیجه ۲ - ۱ ازبکستان را شکست داده بود، اما در دوره اخیر او نتوانسته مقابل این تیم موفق شد.

تیم قلعه نویی با میانگین سنی ۲۹.۲ سال یکی از پیرترین تیم‌های جهان محسوب می‌شود و در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز این میانگین به بالای ۳۰ سال خواهد رسید و قطعا این تیم با این روند در جام جهانی دچار مشکل خواهد شد، اما انگار بعضی از بازیکنان مسن همچنان در نظر قلعه نویی کارایی مثبتی دارند که او با وجود انتقادات فراوان حاضر است آنان را به تیم ملی دعوت کند.

قلعه نویی سال هاست که حاضر به پذیرفتن اشتباهات خود نیست و همیشه در حال توجیه تفکرات تاکتیکی و فنی خود است او در نشست خبری پس از بازی مقابل ازبکستان گفت: در این تورنمنت دنبال پیشرفت بودیم. این بازی‌ها برای این است که نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و برطرف کنیم. خوشبختانه با احتساب بازی تانزانیا، در ۳ بازی اخیر کلین‌شیت‌های مقتدرانه‌ای کردیم.

بله درست است آقای قلعه نویی تیم شما در ۲ بازی گلی دریافت نکرد، اما تیم شما در ۲ بازی اخیر نیز گلی به ثمر نرسانده است و برای بردن مهم این است که دروازه حریفان را باز کرد تا به پیروزی رسید. البته تیم ملی تحت قلعه نویی مقابل تاجیکستان نیز در مسابقات کافا به تساوی ۲ - ۲ رسید بعد از آن مقابل ازبکستان با یک گل شکست خورد. در فیفادی مهرماه با نمایشی کاملا ضعیف مقابل روسیه ۲ - ۱ شکست خورد که مدت هاست در مسابقات رسمی نیز حضور ندارد و فقط با تیم‌های ضعیف توانسته است بازی‌های دوستانه برگزار کند.

آقای قلعه نویی تیم شما دچار مشکل تاکتیکی است و اخیرا نیز مشخص شده است که در مدیریت تیم نیز ضعف‌هایی وجود دارد و با وجود این ضعف‌ها قطعا تیم ملی در جام جهانی روند موفقی را طی نخواهد کرد؛ بهتر است به جای فرار از واقعیت یک بار نیز که شده حقایق را بپذیرید و درصدد رفع آن‌ها باشید.