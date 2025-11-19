وزیر میراث فرهنگی گفت: در حال حاضر سالانه ۱.۰۲ میلیون نفر گردشگر سلامت داریم که ارزیابی ما افزایش این تعداد به ۲ میلیون نفر و درآمد ۶ میلیارد یورویی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی امیری در حاشیه حیاط دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: توسعه گردشگری سلامت جزو اولویت های این وزارتخانه است، در همین راستا سیستم جامع گردشگری سلامت طراحی شده که با همراهی دستگاه های عضو از جمله وزارت بهداشت، وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، وزارت امور خارجه و همه دستگاه های ذیربط در آینده نزدیک رونمایی خواهد شد.

وزیر میراث فرهنگی افزود: در حال حاضر سالانه ۱.۰۲ میلیون نفر گردشگر سلامت داریم که ارزیابی ما افزایش این تعداد به ۲ میلیون نفر و درآمد ۶ میلیارد یورویی تا پایان برنامه هفتم توسعه است.

صالحی امیری با تاکید بر اینکه در حال سازماندهی برای عبور از بی انسجامی موجود هستیم، گفت: با اقدامات صورت گرفته در خراسان، خوزستان و مجموعه استان ها، نظام توریسم به سلامت سازماندهی شده است.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به ریاض و دیدار با ۱۰ وزیر گردشگری کشورهای مختلف یادآور شد: بنابر اظهارات وزیر گردشگری عمان، این کشور سال گذشته ۱۰۰ میلیون دلار خدمات سلامت از ایران دریافت کرده است، جهت گیری ما این است که گسترش گردشگری سلامت به همه کشورهای منطقه است.

منبع: ایرنا