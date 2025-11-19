سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره رقابت‌های کشور‌های اسلامی صحبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صحبت‌های حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی پس صعود کشتیگران به مرحله فینال مسابقات بازی های کشور های اسلامی را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: کشتی آزاد ، کشتی فرنگی ، تیم ملی
خبرهای مرتبط
احمدی وفا مدال اول کشتی فرنگی را دشت کرد
بازی‌های کشور‌های اسلامی - ریاض؛
برق طلا بر گردن غلامرضا فرخی؛ ادامه درخشش کشتی فرنگی ایران
صعود ساروی و هدایتی به نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی بازی‌های کشور‌های اسلامی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرمربی تیم ملی فوتبال را عوض کنند/ ما گرفتار فقر تاکتیکی هستیم
واکنش ترامپ به حضور رونالدو در کاخ سفید
تاریخ برای امیر قلعه نویی در بازی فینال تکرار شد
۱۰ نفر ایستادند و پنالتی نزدند! / فوتبال را از بالا خراب کردند
تیم‌هایی که رسما مسافر جام جهانی ۲۰۲۶ شده‌اند
سیدبندی احتمالی جام جهانی ۲۰۲۶/ سخت‌ترین و آسان‌ترین گروه برای ایران
پنج طلا، نقره و برنز سفیران اقتدار در روز یازدهم
صعود ساروی و هدایتی به نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی بازی‌های کشور‌های اسلامی
کاتالونیا ۲ - ۱ فلسطین/ فریاد مقاومت در بارسلونا
پنالتی‌های جنجالی در العین؛ پشت پرده شکست
آخرین اخبار
سومین پیروزی تیم ملی کبدی زنان در قهرمانی جهان
شکست تیم ملی هندبال مقابل قزاقستان/ دیدار ایران - ازبکستان برای برنز
نتایج نمایندگان ایران در دوازدهمین روز بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
حبیبی به مدال برنز بازی‌های کشور‌های اسلامی رسید
رکورد صد درصد مدال شاگردان رنگرز در ریاض؛ ساروی و هدایتی فینالیست شدند
اعزام تیم نونهالان و نوجوانان شطرنج ایران به تایلند
تیم ملی اسکی آلپاین ایران به سوئیس اعزام شد/پیگیری اردو و شرکت در مسابقات سوئیس، ایتالیا و اتریش
یک ورزشگاه جدید گزینه میزبانی استقلال در جام حذفی شد
سهم ورزشکاران استان تهران در سبد تیم‌های ملی افزایش یافت
صعود ساروی و هدایتی به نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی بازی‌های کشور‌های اسلامی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ پیشتازی محیطی‌زاده در اولین ماده هفتگانه
مخالفت شهرقدس با برگزاری دیدار استقلال-پادیاب
باشگاه پرسپولیس: اوسمار هنوز لیست نداده است
علت لغو دیدار شهرداری گرگان و الوحده سوریه چیست؟
درخشش اسفندیار در هفته هفتم پلاس‌لیگا
حضور قطعی وینگر ازبکستانی استقلال در جام جهانی ۲۰۲۶
معجزه کوراسائو؛ وقتی رکورد‌ها جابجا می‌شوند
هائیتی با ستاره استقلالی به جام جهانی رسید
سیدبندی احتمالی جام جهانی ۲۰۲۶/ سخت‌ترین و آسان‌ترین گروه برای ایران
فوتسال قهرمانی دانش‌آموزان جهان؛ دختران ایران برزیل را متوقف کردند
مالاگا میزبان هشتمین دوره بازی‌های جهانی شرکت‌ها در سال ۲۰۳۰ شد
پنج طلا، نقره و برنز سفیران اقتدار در روز یازدهم
۱۰ نفر ایستادند و پنالتی نزدند! / فوتبال را از بالا خراب کردند
پنالتی‌های جنجالی در العین؛ پشت پرده شکست
تیم‌هایی که رسما مسافر جام جهانی ۲۰۲۶ شده‌اند
توضیح دلافوئنته درباره یک صحنه جنجالی
واکنش ترامپ به حضور رونالدو در کاخ سفید
بازگشت اسکاتلند و اتریش به جام جهانی بعد از ۲۸ سال/ اسپانیا و بلژیک بلیت رزرو شده را دریافت کردند+ فیلم
برزیل ۱ - ۱ تونس/ شاگردان آنچلوتی متوقف شدند
کاتالونیا ۲ - ۱ فلسطین/ فریاد مقاومت در بارسلونا