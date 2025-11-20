رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته از عضویت بالای ۵۰ درصدی کارشناسان جوان در دوره جدید این کمیته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - علیرضا احسانی، رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته اعضای این کمیته در بخش آقایان wkf را معرفی کرد تا روندی تازه در کاراته ایران ایجاد شود.

احسانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اعضای جدید کمیته فنی فدراسیون کاراته گفت: افراد جوانی به کمیته فنی اضافه شده‌اند تا از همه نسل‌ها در کمیته فنی حضور داشته باشند و قرار بر این شده که اعضای کمیته که تعداد آن‌ها نسبت به دوره گذشته بیشتر شده است، در چندین کمیسیون عضو شوند تا مسائل جاری کاراته به صورت تخصصی و کارشناسی‌تر مورد بحث قرار بگیرد.

او ادامه داد: همچنین کمیته فنی در مسائل آموزشی نیز در این دوره فعال‌تر خواهد بود و مسائل مربوط به آموزش و آزمون‌های دان و سبک‌ها را به صورت جدی‌تر از گذشته پیگیری خواهد کرد. در کل وظیفه کمیته فنی آسیب شناسی نقاط و ضعف مسائل کاراته و ارائه گزارش به رئیس فدراسیون است.

رئیس کمیته فنی فدراسیون بیان کرد: احمد صافی به عنوان دبیر کمیته انتخاب شده است و ما سعی کرده‌ایم که افراد پخته و متخصص را به کمیته فنی بیاوریم تا در تمامی مسائل به صورت تخصصی نتایج را واکاوی کنیم. برای مثال در مسائل کاتا و کومیته افراد متخصص این حوزه کارشناسی خواهند کرد و گزارش‌شان را در جلسات کمیته فنی ارائه خواهند کرد تا کمیته فنی در نهایت تصمیمات نهایی را بگیرد و گزارش خود را به ریاست فدراسیون ارائه کند.

او در پایان خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ درصد اعضای کمیته فنی از نسل جوان کاراته هستند و سعی شده است با تلفیقی از جوانان و پیشکسوتان بار فنی کمیته فنی بالاتر برود تا کاراته کشور در دوره اخیر با رشد و جهشی خوب همراه شود.