رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته از عضویت بالای ۵۰ درصدی کارشناسان جوان در دوره جدید این کمیته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - علیرضا احسانی، رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته اعضای این کمیته در بخش آقایان wkf را معرفی کرد تا روندی تازه در کاراته ایران ایجاد شود.

احسانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اعضای جدید کمیته فنی فدراسیون کاراته گفت: افراد جوانی به کمیته فنی اضافه شده‌اند تا از همه نسل‌ها در کمیته فنی حضور داشته باشند و قرار بر این شده که اعضای کمیته که تعداد آن‌ها نسبت به دوره گذشته بیشتر شده است، در چندین کمیسیون عضو شوند تا مسائل جاری کاراته به صورت تخصصی و کارشناسی‌تر مورد بحث قرار بگیرد.  

او ادامه داد: همچنین کمیته فنی در مسائل آموزشی نیز در این دوره فعال‌تر خواهد بود و مسائل مربوط به آموزش و آزمون‌های دان و سبک‌ها را به صورت جدی‌تر از گذشته پیگیری خواهد کرد. در کل وظیفه کمیته فنی آسیب شناسی نقاط و ضعف مسائل کاراته و ارائه گزارش به رئیس فدراسیون است.

رئیس کمیته فنی فدراسیون بیان کرد: احمد صافی به عنوان دبیر کمیته انتخاب شده است و ما سعی کرده‌ایم که افراد پخته و متخصص را به کمیته فنی بیاوریم تا در تمامی مسائل به صورت تخصصی نتایج را واکاوی کنیم. برای مثال در مسائل کاتا و کومیته افراد متخصص این حوزه کارشناسی خواهند کرد و گزارش‌شان را در جلسات کمیته فنی ارائه خواهند کرد تا کمیته فنی در نهایت تصمیمات نهایی را بگیرد و گزارش خود را به ریاست فدراسیون ارائه کند.

او در پایان خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ درصد اعضای کمیته فنی از نسل جوان کاراته هستند و سعی شده است با تلفیقی از جوانان و پیشکسوتان بار فنی کمیته فنی بالاتر برود تا کاراته کشور در دوره اخیر با رشد و جهشی خوب همراه شود.

برچسب ها: فدراسیون کاراته ، علیرضا احسانی ، احمد صافی ، کاراته
خبرهای مرتبط
احسانی: کاراته ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی درخشان ظاهر شد/ هدف باید بازی‌های آسیایی ناگویا باشد
بازی‌های کشور‌های اسلامی - ریاض
ملی پوش تکواندوی ایران به مدال برنز رسید
رهنما: کاراته ثابت کرد هنوز زنده است/ شرایط جهانی با بازی‌های کشور‌های اسلامی متفاوت است
بازی‌های المپیک ناشنوایان؛
خرمی: توقع حداقل کسب ۲ مدال طلا را از کاراته‌کاهایمان داریم/ جزو بهترین‌های جهان هستیم
بازی‌های کشور‌های اسلامی - ریاض؛
برق طلا بر گردن غلامرضا فرخی؛ ادامه درخشش کشتی فرنگی ایران
کاراته‌کای تهرانی در کاپ آزاد کاراته گرجستان، طلایی شد 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه کاروان ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض
تیم ملی زنگ تفریح سایر تیم‌ها در جام جهانی می‌شود/ شاید قلعه نویی به سرنوشت اسکوچیچ دچار شود
رونمایی از پوستر جام‌جهانی ۲۰۲۶ با تصویری از کاپیتان ایران + عکس
مسی: به بارسلونا برمی‌گردم
نتایج ورزشکاران ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی
از عملکردم در بازی های کشورهای اسلامی شگفت زده شدم
هاشمیه متقیان در ریاض طلا گرفت/ زینب مرادی به نقره رسید
از کروماتوگرافی تا هوش مصنوعی/ راهکار‌های تازه برای شناسایی دقیق‌تر دوپینگ در ورزش
متقیان: فقط طلا می‌خواستم/ رکوردشکنی بماند برای سال بعد
زنگنه: در جهانی کاراته هم برای موفقیت تلاش می‌کنیم؛ باید منطقی باشیم
آخرین اخبار
احسانی: بیش از ۵۰ درصد اعضای جدید کمیته فنی فدراسیون کاراته جوان هستند
نتایج ورزشکاران ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی
زنگنه: در جهانی کاراته هم برای موفقیت تلاش می‌کنیم؛ باید منطقی باشیم
رونمایی از پوستر جام‌جهانی ۲۰۲۶ با تصویری از کاپیتان ایران + عکس
متقیان: فقط طلا می‌خواستم/ رکوردشکنی بماند برای سال بعد
هاشمیه متقیان در ریاض طلا گرفت/ زینب مرادی به نقره رسید
از کروماتوگرافی تا هوش مصنوعی/ راهکار‌های تازه برای شناسایی دقیق‌تر دوپینگ در ورزش
مسی: به بارسلونا برمی‌گردم
برنامه کاروان ایران در سیزدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض
تیم ملی زنگ تفریح سایر تیم‌ها در جام جهانی می‌شود/ شاید قلعه نویی به سرنوشت اسکوچیچ دچار شود
از عملکردم در بازی های کشورهای اسلامی شگفت زده شدم
نماینده دختر ایران در پرش با نیزه مدال برنز گرفت
فوتسال قهرمانی دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران پنجم شدند، دختران نهم
والیبالیست‌ها با یاد صابر کاظمی شروع کردند؛ پیروزی مدعیان در هفته نخست
تیم بسکتبال ۳ نفره مردان ایران نایب قهرمان شد/ تیم بانوان از رسیدن به مدال بازماند
صعود تیم ملی فوتبال ایران در رنکینگ فیفا
فردین هدایتی: برای طلا به ریاض آمده بودم
هدایتی به طلای سنگین وزن رسید/ پایان کار کشتی فرنگی ایران با ۴طلا، یک نقره و یک برنز
از تهدید‌های ترامپ علیه جام جهانی تا حضور روبینیو در زندان + فیلم
شاکرمی: افزایش ۲ برابری خانواده ژیمناستیک نسبت به سال ۹۶/ GAF یک ورزش در دسترس همه است
ساروی سومین طلای کشتی فرنگی را ضرب کرد
ساروی: برای شادی مردم سختی‌ها را تحمل می‌کنیم/ منتظر درخشش آزادکاران هم باشید
صعود بسکتبال مردان ایران به فینال
شکست دختران بسکتبال ایران از ترکیه در نیمه‌نهایی
فیفا مجوز بهره‌مندی از VAR در لیگ برتر بانوان و لیگ آزادگان را صادر کرد
فتوحی و پاکدامن از صعود به نیمه‌نهایی شمشیربازی بازماندند
علی لبیب: باید دغدغه‌های ورزشکاران را انتقال و بدنبال رفع آن بود
کریستیانا: به بازیکنانم افتخار می‌کنم/ شافعیان: امیدوارم به سکو برویم
واکنش رنگرز به صعود کشتی‌گیران به مرحله فینال مسابقات کشور‌های اسلامی + فیلم
آقای قلعه نویی به جای فرار از واقعیت درصدد رفع مشکلات باشید!