باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ریاست جمهوری؛ محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت افزود: در ۶ یا ۷ سال قبل، پنج مورد از بیمارهای خاص مشمول بیمه بود، اما اکنون دامنه پوشش بیماریهای خاص گسترده شده و همه بیماران خاص مشمول بیمه هستند.
ظفرقندی ادامه داد: داروها در کمیسیون مربوطه مورد ارزیابی قرار میگیرد که چه دارویی مشمول بیمه باشد و هر داروی جدیدی که عرضه شود، پس از انجام ارزیابیهای فنی و اقتصادی نسبت به پوشش بیمه یا عدم پوشش تصمیم گرفته میشود و این رویه در همه دنیا به این شکل است.
ابراز رضایت پزشکیان از اجرای طرح پزشکی خانواده
وزیر بهداشت گفت: روز گذشته جلسهای با حضور رئیس جمهور در خصوص طرح پزشکی خانواده برگزار شد. در این جلسه ۲ ساعته و با توجه به تخصص پزشکی رئیس جمهور، مباحث مختلف و دقیق و کارشناسی مطرح شد همچنین گزارش کاملی از روند کار هم ارائه شد که درمجموع جلسه بسیار خوب بود و دکتر پزشکیان از پیشرفت کار ابراز رضایت کرد.
وی افزود: اکنون برنامههای طرح پزشکی خانواده در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر درحال اجراست و زیرساختهای لازم مانند نظام ارجاع الکترونیک در این مناطق برای ارجاع بیماران به سطح ۲ و ۳ و بازخورد از این سطوح همچنین ارجاع به سطح یک ایجاد شده و در قالب ۶۴ شبکه در کل کشور درحال اجرا است.
ظفرقندی ادامه داد: در اجرای این طرح، موارد به صورت مرحله به مرحله بررسی و ارزیابی میشود و اگر اشکالی وجود داشته باشد؛ برطرف خواهد شد.
بیشتر داروهای عمومی مشمول بیمه هستند
وی درباره اصرار برخی پزشکان برای تجویز داروی خاص، اظهار کرد: این مسیر صحیح نیست و پزشکان باید بر اساس دستورالعمل و قواعدی که کمیسیونهای علمی و انجمنهای علمی تصویب میکنند؛ دارو را تجویز کنند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه بیشتر داروهای عمومی مشمول بیمه هستند، افزود: اگر داروها داروی مشابه داشته باشد که مشمول بیمه قرار گیرند، از نظر اخلاقی و از منظر علمی باید داروی مشمول بیمه تجویز شود