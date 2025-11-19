وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در گذشته پنج مورد از بیماری‌های خاص مشمول بیمه بود، اما اکنون بیش از ۱۷۰ بیماری به عنوان بیماری خاص تحت پوشش بیمه قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ریاست جمهوری؛ محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت افزود: در ۶ یا ۷ سال قبل، پنج مورد از بیمار‌های خاص مشمول بیمه بود، اما اکنون دامنه پوشش بیماری‌های خاص گسترده شده و همه بیماران خاص مشمول بیمه هستند.

ظفرقندی ادامه داد: دارو‌ها در کمیسیون مربوطه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که چه دارویی مشمول بیمه باشد و هر داروی جدیدی که عرضه شود، پس از انجام ارزیابی‌های فنی و اقتصادی نسبت به پوشش بیمه یا عدم پوشش تصمیم گرفته می‌شود و این رویه در همه دنیا به این شکل است.

ابراز رضایت پزشکیان از اجرای طرح پزشکی خانواده

وزیر بهداشت گفت: روز گذشته جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور در خصوص طرح پزشکی خانواده برگزار شد. در این جلسه ۲ ساعته و با توجه به تخصص پزشکی رئیس جمهور، مباحث مختلف و دقیق و کارشناسی مطرح شد همچنین گزارش کاملی از روند کار هم ارائه شد که درمجموع جلسه بسیار خوب بود و دکتر پزشکیان از پیشرفت کار ابراز رضایت کرد.

وی افزود: اکنون برنامه‌های طرح پزشکی خانواده در روستا‌ها و شهر‌های با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر درحال اجراست و زیرساخت‌های لازم مانند نظام ارجاع الکترونیک در این مناطق برای ارجاع بیماران به سطح ۲ و ۳ و بازخورد از این سطوح همچنین ارجاع به سطح یک ایجاد شده و در قالب ۶۴ شبکه در کل کشور درحال اجرا است.

ظفرقندی ادامه داد: در اجرای این طرح، موارد به صورت مرحله به مرحله بررسی و ارزیابی می‌شود و اگر اشکالی وجود داشته باشد؛ برطرف خواهد شد.

بیشتر دارو‌های عمومی مشمول بیمه هستند

وی درباره اصرار برخی پزشکان برای تجویز داروی خاص، اظهار کرد: این مسیر صحیح نیست و پزشکان باید بر اساس دستورالعمل و قواعدی که کمیسیون‌های علمی و انجمن‌های علمی تصویب می‌کنند؛ دارو را تجویز کنند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه بیشتر دارو‌های عمومی مشمول بیمه هستند، افزود: اگر دارو‌ها داروی مشابه داشته باشد که مشمول بیمه قرار گیرند، از نظر اخلاقی و از منظر علمی باید داروی مشمول بیمه تجویز شود

برچسب ها: وزیر بهداشت ، پوشش بیمه ، بیماری های خاص
خبرهای مرتبط
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛
تعرفه‌های پزشکی قبل از شروع سال آینده ابلاغ خواهد شد
وزیر بهداشت خبر داد:
ابتلای ۴۰ درصد جمعیت کشور به دیابت یا پیش‌دیابت
وزیر بهداشت:
افزایش تعداد پزشکان به‌تنهایی مشکلات مناطق محروم را حل نمی‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز پیش ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی با هماهنگی مدارس و مساجد
طراحی واکر مخصوص کودکان فلج مغزی
حذف پیام‌نور در دستور کار دولت نیست
۳ برابر شدن طول بستری بر اثر مقاومت میکروبی
پایداری توسعه دیجیتال ایران زیر فشار جنگ و تحریم
چینی‌ها از قطرات باران برق تولید کردند
عکس روز ناسا از آفتاب‌پرست کیهانی
بهبود مدیریت چاه‌های نفتی با ترکیبات چندمنظوره و نانوحباب‌ها
دنیای پیچیده نوجوانان در سایه سرطان!
سرماخوردگی و آنفلوآنزا بیشترین عامل عفونت‌های تنفسی در کشور هستند
آخرین اخبار
بیش از ۱۷۰ بیماری خاص تحت پوشش بیمه قرار دارد/ ابراز رضایت رئیس جمهور از طرح پزشکی خانواده
از کلاس‌های دانشگاه تا صحن مسجدالنبی؛ تجربه‌ای متفاوت برای دانشجویان
بازگشت به مدرسه، ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین راه توسعه کشور
بررسی طرح تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی هفته آینده در مجلس
احداث ۱۰۰ زمین چمن مصنوعی در مدارس استثنایی با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز
اساس سلامت در مکتب طب ایرانی اصلاح شیوه زندگی است
طراحی واکر مخصوص کودکان فلج مغزی
۲ داروی جدید درمان سرطان که با کمک هوش مصنوعی توسعه یافته‌اند
پایداری توسعه دیجیتال ایران زیر فشار جنگ و تحریم
۳ برابر شدن طول بستری بر اثر مقاومت میکروبی
شبکه آزمایشگاهی کشور آموزش آزمایشگاهی را به مدارس ابتدایی می‌برد
ضرورت اعطای مجوز دکترای حرفه ای کار درمانی/ عدم اختصاص ردیف استخدامی و تعرفه مناسب کاردرمانی
حذف پیام‌نور در دستور کار دولت نیست
نسل نخبه آینده ایران را می‌سازد
رقابت ۷۰۰ اثر دانش‌آموزی در جشنواره ملی فردوسی
ترکیب زیبایی و فناوری؛ گوشواره‌هایی که جریان خون به مغز را پایش می‌کنند
چینی‌ها از قطرات باران برق تولید کردند
عکس روز ناسا از آفتاب‌پرست کیهانی
ترمیم شکستگی‌های ستون فقرات با سلول‌های بنیادی چربی
دنیای پیچیده نوجوانان در سایه سرطان!
بهبود مدیریت چاه‌های نفتی با ترکیبات چندمنظوره و نانوحباب‌ها
سرماخوردگی و آنفلوآنزا بیشترین عامل عفونت‌های تنفسی در کشور هستند
آغاز پیش ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی با هماهنگی مدارس و مساجد
تقویت چندجانبه‌گرایی دیجیتال؛ محور گفت‌وگوی ایران و اتحادیه بین‌المللی ارتباطات