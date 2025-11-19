باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدراسیون هندبال؛ آنا کریستیانا سیائورا بعد از شکست ٢٩-٢۶ تیم هندبال زنان ایران برابر قزاقستان در مرحله نیمه نهایی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی گفت: شما به نتیجه نگاه میکنید و ما باختیم، اما به بازیکنانم افتخار میکنم. بازیکنان خیلی تلاش کردند و کارهایی که از آنها خواسته بودیم را به خوبی انجام دادند.
وی افزود: قزاقستان رقیب مستقیم ما در آسیاست. تیمی که کمتر اشتباه کند میبرد و امروز قزاقستان کمتر از ما مرتکب اشتباه شد.
کریستیانا درباره دیدار ردهبندی با ازبکستان اظهار کرد: این مسابقه هم سخت است، با این حال تلاش میکنیم کم اشتباهتر باشیم و به پیروزی برسیم.
نشمین شفیعیان مربی تیم ملی هندبال زنان: امیدوارم به سکو برویم
نشمین شفیعیان درباره شکست امروز تیم ملی هندبال زنان مقابل قزاقستان که منجر به صعود نکردن به فینال شد، عنوان کرد: بازی سختی بود. پیشبینی میشد که بازی با قزاقستان سخت باشد. تیم ما آمده بود که دو امتیاز را بگیرید ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. در لحظاتی از دیدار بهم نزدیک شدیم ولی شاید اگر اشتباهات فردی ما کمتر بود میتوانستیم فاصله را کمتر کنیم.
او افزود: بار اول بود که به این مرحله رسیده بودیم. بازی سختی با گینه برگزار کردیم و توانستیم به این مرحله برسیم. پیشبینی کرده بودیم که قزاق را ببریم، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. انشاءالله دیدار ردهبندی بتوانیم سکو را داشته باشیم. واقعا لیاقت این بچهها بالاتر از اینهاست. تیم ما شرایط این را داشت که جزو دو تیم برتر رقابتها باشد.
شفیعیان درباره بازی با ازبکستان در دیدار ردهبندی تصریح کرد: ازبکستان تیم سرعتی است و تیم ریکاوری شود دنبال برد هستیم و میخواهیم روی سکو برویم، اما واقعا حیف شد به فینال نرسیدیم.