کرامت و اخلاق، ماندگارتر از هر گشایش مالی در نظام سلامت است

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وبدا، دکتر عباس عبادی در هشتاد و پنجمین اجلاس مدیران پرستاری کشور در همدان با مرور دوره‌های مختلف اقتصادی کشور ــ از جمله دوره افزایش بی‌سابقه قیمت نفت، اجرای طرح تحول سلامت و دوره پس از توافقات بین‌المللی ــ توضیح داد: در همه این سال‌ها، با وجود ورود منابع قابل توجه به وزارت بهداشت، مطالبات جامعه پرستاری درباره اجرای قانون تعرفه‌گذاری و احساس نابرابری همچنان باقی ماند.

او با بیان اینکه تزریق پول به تنهایی کارساز نیست، سه پایه اصلی برای پایداری و کارآمدی نظام سلامت را رهبری اخلاقی، محیط اخلاقی و سازمان اخلاقی دانست.

معاون پرستاری افزود: بخش مهمی از اخلاق حرفه‌ای کم‌هزینه، اما بسیار اثرگذار است؛ از شفافیت و صداقت گرفته تا رفتار کریمانه و ایجاد احساس امنیت شغلی برای کارکنان. شواهد نشان می‌دهد مردم نیز کرامت را بر دریافت‌های مالی ترجیح می‌دهند، زیرا کرامت موجب رشد شخصیت و تقویت فرهنگ سازمانی می‌شود.

او در ادامه با اشاره به نقش تعیین‌کننده مدیران پرستاری در شکل‌دهی فضای کاری گفت: بخش زیادی از نارضایتی همکاران ناشی از رفتار مدیران مستقیم است؛ زیرا هر روز با آنان در ارتباط‌اند. اگر عدالت در توزیع منابع، پاسخ‌گویی، رفتار مهربانانه و فضیلت‌های حرفه‌ای رعایت نشود، حتی وجود منابع مالی فراوان نیز مانع بروز نارضایتی نخواهد شد.

عبادی با انتقاد از برخی نابرابری‌های پرداختی در مراکز درمانی گفت: در مواردی مشاهده شده است که یک مدیر پرستاری با امتیازسازی‌های غیرواقعی، به دریافتی چندین برابر می‌رسد، اما پرستار دیگری با ۱۵۰ تا ۱۷۰ ساعت اضافه‌کار، حداقل پرداخت را دریافت می‌کند. این رفتار‌ها نتیجه نبود رهبری اخلاقی و بی‌توجهی به عدالت سازمانی است.

او تأکید کرد: پرستاری بر پایه نوع‌دوستی و شأن انسانی بنا شده است و غفلت از این بنیان، حتی با بهترین شرایط اقتصادی نیز جبران‌پذیر نیست. اگر می‌خواهیم نظام سلامت را در شرایط دشوار یا آسان به‌درستی اداره کنیم، باید محیط و سازمانی بسازیم که بر آن برچسب اخلاقی نقش بسته باشد.