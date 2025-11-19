باشگاه خبرنگاران جوان - دارنده مدال برنز دوچرخه سواری قهرمانی آسیا پس از ثبت نام جهت عضویت در کمیسیون وررزشکاران کمیته ملی المپیک گفت:امروز اینجا آمدم تا آمادگی خود را برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک اعلام نمایم و امیدوارم بتوانم به عنوان عضو کوچکی از جامعه وررزش ایران و خانواده دوچرخه سواری بعد از اینکه توانستیم عضو کمیسیون شویم در صدد رفع دغدغه‌های ورزشکاران و انتقال آن به مسئولین باشیم.

وی در ادامه افزود: مسائلی مثل اشتغال و بیمه که همواره مطرح بوده و امیدوارم با کمک مسئولین بشود آنها را برطرف کرد تا ورزشکارن با تمرکز بیشتر به تمرینو افتخار آفرینی برای کشور بپردازند.

منبع: کمیته ملی المپیک