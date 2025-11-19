باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابتهای شمشیربازی اسلحه سابر انفرادی مردان در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، دو نماینده ایران با شکست مقابل حریفان خود از صعود به مرحله نیمهنهایی باز ماندند.
محمد فتوحی در دیدار مرحله یک چهارم نهایی برابر کودریزوف ازبکستان قرار گرفت؛ جدالی نزدیک که در نهایت با برتری ۱۵ بر ۱۲ ازبکستان به پایان رسید تا او در دومین مصاف پیاپی خود مقابل نمایندگان ازبکستان شکست بخورد و نتوانست به جمع چهار نفر برتر برسد.
در دیگر مسابقه، علی پاکدامن در یکی از حساسترین دیدارهای مرحله انفرادی به مصاف فارس فرجانی از تونس، نایبقهرمان المپیک، رفت. پاکدامن در رقابتی بسیار نفسگیر و نزدیک عقب افتادگی خود را جبران کرد و ۱۳ بر ۱۲ هم پیش افتاد، اما نتوانست برتری خود را حفظ کرد و در نهایت با حساب ۱۵ بر ۱۳ مقابل حریف عنواندار خود را شکست خورد و از صعود به نیمهنهایی باز ماند.
منبع: مهر