باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ کارشناسان جهانی هشدار داده‌اند که غذا‌های فوق فرآوری‌شده علت اصلی چیزی هستند که آنها آن را «همه‌گیری بیماری‌های مزمن مرتبط با رژیم غذایی» توصیف می‌کنند.

این هشدار در گزارشی منتشر شده در مجله پزشکی لنست، نوشته شده توسط ۴۳ دانشمند و محقق از سراسر جهان، آمده است.

این گزارش نشان می‌دهد که شرکت‌های غذایی سود را در اولویت قرار می‌دهند و منجر به گسترش غذا‌های فوق فرآوری‌شده به قیمت از دست رفتن گزینه‌های تازه می‌شود. این امر به کاهش کیفیت رژیم‌های غذایی و افزایش میزان بیماری‌های مزمن منجر می‌شود.

این غذا‌ها شامل محصولاتی مانند بستنی، گوشت‌های فرآوری‌شده، چیپس سیب‌زمینی، نان‌های تولید انبوه و همچنین برخی از غلات صبحانه، بیسکویت، غذا‌های آماده و نوشیدنی‌های غیرالکلی می‌شوند.

کارشناسان خاطرنشان کردند که این محصولات معمولاً حاوی مقادیر زیادی چربی اشباع، نمک و شکر هستند، علاوه بر مواد نگهدارنده، امولسیفایرها، رنگ‌ها و طعم‌دهنده‌های مصنوعی که معمولاً در آشپزی خانگی استفاده نمی‌شوند.

آنها همچنین هشدار دادند که افزایش مصرف این غذا‌ها با خطرات متعدد سلامتی، از جمله چاقی، بیماری‌های قلبی، سرطان و مرگ زودرس مرتبط است.

از سوی دیگر، این گزارش بر اختلاف قابل توجه در میزان مصرف جهانی این غذا‌ها تأکید کرد، به طوری که میزان مصرف در کشور‌هایی مانند ایتالیا، قبرس، یونان، پرتغال و برخی از کشور‌های آسیایی از ۲۵ درصد تجاوز نمی‌کند، در حالی که در ایالات متحده و بریتانیا به ۵۰ درصد می‌رسد.

نمایندگان صنایع در واکنش‌های متفاوتی از تلاش‌های شرکت‌ها برای بهبود محصولات خود دفاع کردند، در حالی که محققان مستقل خواستار مطالعات با کیفیت بالاتر برای درک رابطه دقیق بین فرآوری صنعتی مواد غذایی و سلامت شدند.

همچنان در مورد لزوم اقدام فوری برای رسیدگی به این مشکل رو به رشد که سلامت عمومی جهانی را تهدید می‌کند، توافق وجود دارد.

منبع: ایندیپندنت