باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال عنوان کرد: روند بهره‌مندی از فناوری در رقابت‌های باشگاهی باید با جدیت دنبال شود. با ارتباطات سازنده و همراهی‌های فیفا، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوز استفاده از داور ویدئویی در رقابت‌های لیگ برتر بانوان و لیگ یک آزادگان دریافت شد.

وی افزود: بر این اساس، توانایی‌های باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر بانوان و لیگ یک بر اساس پروتکل‌های توسعه‌ای در حوزه ساختاری ورزشگاه‌های میزبان، الزامات و مباحث صدور مجوز حرفه‌ای و ملی توسط افسران و ناظران صدور مجوز و همچنین کارگروه‌های VAR مورد بازدید قرار خواهد گرفت و طبق برنامه‌ریزی از مقطع زمانی که متعاقباً اعلام خواهد شد روند استفاده از کمک داور ویدئویی در این مسابقات به شکل گام به گام و پله به پله مانند الگوی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال به انجام خواهد رسید. امیدواریم این موضوع به تقویت زیرساخت‌های لازم ورزشگاه‌های برگزارکننده مسابقات هم کمک کرده و در نهایت به توسعه فوتبال کشور در سطح آقایان و خانم‌ها در حوزه‌های فنی، داوری و زیرساختی بیانجامد.

منبع: فدراسیون فوتبال