به دنبال درخواست برخی باشگاه‌های کشور، مجوز بهره‌مندی از کمک‌داور ویدیوئی در مسابقات لیگ برتر بانوان و لیگ یک آزادگان از سوی فیفا صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال عنوان کرد: روند بهره‌مندی از فناوری در رقابت‌های باشگاهی باید با جدیت دنبال شود. با ارتباطات سازنده و همراهی‌های فیفا، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوز استفاده از داور ویدئویی در رقابت‌های لیگ برتر بانوان و لیگ یک آزادگان دریافت شد.

وی افزود: بر این اساس، توانایی‌های باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر بانوان و لیگ یک بر اساس پروتکل‌های توسعه‌ای در حوزه ساختاری ورزشگاه‌های میزبان، الزامات و مباحث صدور مجوز حرفه‌ای و ملی توسط افسران و ناظران صدور مجوز و همچنین کارگروه‌های VAR مورد بازدید قرار خواهد گرفت و طبق برنامه‌ریزی از مقطع زمانی که متعاقباً اعلام خواهد شد روند استفاده از کمک داور ویدئویی در این مسابقات به شکل گام به گام و پله به پله مانند الگوی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال به انجام خواهد رسید. امیدواریم این موضوع به تقویت زیرساخت‌های لازم ورزشگاه‌های برگزارکننده مسابقات هم کمک کرده و در نهایت به توسعه فوتبال کشور در سطح آقایان و خانم‌ها در حوزه‌های فنی، داوری و زیرساختی بیانجامد.

منبع: فدراسیون فوتبال

برچسب ها: وی ای آر ، فیفا
خبرهای مرتبط
هفته دهم لیگ برتر فوتبال؛
پرسپولیس ۳ - ۰ استقلال خوزستان/ شروع جذاب اوسمار با سرخپوشان
دیدار دوستانه فوتبال؛
برزیل ۱ - ۱ تونس/ شاگردان آنچلوتی متوقف شدند
چرا سیستم VS به نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال نرسید؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرمربی تیم ملی فوتبال را عوض کنند/ ما گرفتار فقر تاکتیکی هستیم
واکنش ترامپ به حضور رونالدو در کاخ سفید
نتایج نمایندگان ایران در دوازدهمین روز بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
تاریخ برای امیر قلعه نویی در بازی فینال تکرار شد
۱۰ نفر ایستادند و پنالتی نزدند! / فوتبال را از بالا خراب کردند
سیدبندی احتمالی جام جهانی ۲۰۲۶/ سخت‌ترین و آسان‌ترین گروه برای ایران
تیم‌هایی که رسما مسافر جام جهانی ۲۰۲۶ شده‌اند
پنج طلا، نقره و برنز سفیران اقتدار در روز یازدهم
صعود ساروی و هدایتی به نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی بازی‌های کشور‌های اسلامی
آقای قلعه نویی به جای فرار از واقعیت درصدد رفع مشکلات باشید!
آخرین اخبار
صعود بسکتبال مردان ایران به فینال
شکست دختران بسکتبال ایران از ترکیه در نیمه‌نهایی
فیفا مجوز بهره‌مندی از VAR در لیگ برتر بانوان و لیگ آزادگان را صادر کرد
فتوحی و پاکدامن از صعود به نیمه‌نهایی شمشیربازی بازماندند
علی لبیب: باید دغدغه‌های ورزشکاران را انتقال و بدنبال رفع آن بود
کریستیانا: به بازیکنانم افتخار می‌کنم/ شافعیان: امیدوارم به سکو برویم
واکنش رنگرز به صعود کشتی‌گیران به مرحله فینال مسابقات کشور‌های اسلامی + فیلم
آقای قلعه نویی به جای فرار از واقعیت درصدد رفع مشکلات باشید!
سومین پیروزی تیم ملی کبدی زنان در قهرمانی جهان
شکست تیم ملی هندبال مقابل قزاقستان/ دیدار ایران - ازبکستان برای برنز
نتایج نمایندگان ایران در دوازدهمین روز بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
حبیبی به مدال برنز بازی‌های کشور‌های اسلامی رسید
رکورد صد درصد مدال شاگردان رنگرز در ریاض؛ ساروی و هدایتی فینالیست شدند
اعزام تیم نونهالان و نوجوانان شطرنج ایران به تایلند
تیم ملی اسکی آلپاین ایران به سوئیس اعزام شد/پیگیری اردو و شرکت در مسابقات سوئیس، ایتالیا و اتریش
یک ورزشگاه جدید گزینه میزبانی استقلال در جام حذفی شد
سهم ورزشکاران استان تهران در سبد تیم‌های ملی افزایش یافت
صعود ساروی و هدایتی به نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی بازی‌های کشور‌های اسلامی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ پیشتازی محیطی‌زاده در اولین ماده هفتگانه
مخالفت شهرقدس با برگزاری دیدار استقلال-پادیاب
باشگاه پرسپولیس: اوسمار هنوز لیست نداده است
علت لغو دیدار شهرداری گرگان و الوحده سوریه چیست؟
درخشش اسفندیار در هفته هفتم پلاس‌لیگا
حضور قطعی وینگر ازبکستانی استقلال در جام جهانی ۲۰۲۶
معجزه کوراسائو؛ وقتی رکورد‌ها جابجا می‌شوند
هائیتی با ستاره استقلالی به جام جهانی رسید
سیدبندی احتمالی جام جهانی ۲۰۲۶/ سخت‌ترین و آسان‌ترین گروه برای ایران
فوتسال قهرمانی دانش‌آموزان جهان؛ دختران ایران برزیل را متوقف کردند
مالاگا میزبان هشتمین دوره بازی‌های جهانی شرکت‌ها در سال ۲۰۳۰ شد
پنج طلا، نقره و برنز سفیران اقتدار در روز یازدهم