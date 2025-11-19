باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - ژیمناستیک برای همه (GFA) از آن به عنوان ژیمناستیک گروهی و یا ژیمناستیک عمومی نیز نام برده می‌شود و در کشورمان نیز روز به روز تعداد ورزشکاران این شاخه از ژیمناستیک رو به افزایش است. اخیرا مسابقات ژیمناستیک برای همه (GFA) با استقبال بی‌نظیر ۱۰۰ تیم در قالب بیش از ۲ هزار ورزشکار برگزار شد.

رضا شاکرمی رئیس شاخه ژیمناستیک برای همه (GFA) فدراسیون ژیمناستیک در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره برنامه هایش برای فراگیر شدن این شاخه از ژیمناستیک گفت: لیگ باشگاه‌های دختران (GFA) اخیرا برگزار شد و ما انتظار چنین فوق العاده‌ای از این مسابقات را نداشتیم و نزدیک به ۲ هزار نفر در این مسابقات شرکت کردند و فکر می‌کنم ۵۰۰ تا ۶۰۰ ژیمناست نسبت به سال گذشته تعداد ورزشکاران بیشتری در این مسابقات شرکت کننده داشتیم که نسبت به سال گذشته رشد بالایی را نشان می‌دهد.

او ادامه داد: نسبت به سال ۱۳۹۶ رشد ۲ برابری در تعداد ورزشکاران خانواده ژیمناستیک داشته‌ایم و در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ هزار ورزشکار ژیمناست در سراسر کشور داریم.

شاکرمی درباره برنامه‌های این شاخه برای گسترش در تمامی استان‌های کشور بیان کرد: در دوره‌های قبل ژیمناستیک را یک ورزش لاکچری و متعلق به یک قشر خاص می‌دانستند، اما خوشبختانه ژیمناستیک برای همه یک ورزش در دسترس است و به راحتی همه می‌توانند در این ورزش فعالیت داشته باشند. در این شاخه افراد بزرگسال، کودک، نوجوان آقا و خانم می‌توانند در این ورزش فعالیت کنند و روی همه گیری آن در استان ها تمرکز کرده‌ایم و رشد خوبی را در استان‌ها داشته‌ایم. فکر می‌کنم GFA نمود گسترش ژیمناستیک در سراسر کشور است و با استقبال خیلی خوبی رو به رو بوده است.

رئیس شاخه GAF اظهار کرد: برای مثال در مسابقات GFA اتریش ۱۹ هزار نفر شرکت کرده بودند و ورزشکاران در مدارس اسکان داده شده بودند و علی رغم اینکه به دلیل مشکلاتی خوابگاه‌های اسکان ورزشکاران از ما گرفته شد، اما به خوبی ورزشکاران اسکان داده شدند و به بهترین شکل ممکن این رخداد ورزشی برگزار شد.