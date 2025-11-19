پزشکیان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تأیید انتخاب ۲ نفر از اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد ملی پویانمایی» که مهرماه امسال در این شورا به تصویب رسیده بود را برای اجرا ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «تأیید انتخاب ۲ نفر از اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد ملی پویانمایی» که در جلسه ۹۲۲ مورخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
بنیاد ملی پویانمایی

ماده واحده «تأیید انتخاب دو نفر از اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد ملی پویانمایی» که در جلسه ۹۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیأت امنای این بنیاد و بر اساس مصوبه جلسه ۵۴۸ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده - با استناد به بند‌های ۱-۱-۶ و ۹ اساسنامه بنیاد ملی پویانمایی (مصوب جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و پیرو ماده واحده مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ این شورا؛ آقای علیرضا رضاداد و خانم فرزانه فخریان به عنوان اعضای حقیقی صاحب‌نظر هیأت امنای بنیاد ملی پویانمایی برای مدت سه سال به جایگزینی آقایان مهدی مسعود شاهی و عبدالرضا عالیزاده انتخاب می‌شوند».

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی

