باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال سه به سه زنان ایران امروز چهارشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۱۷:۵۵ در نیمه نهایی بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض برابر ترکیه به میدان رفت و با نتیجه ۱۱ بر ۱۴ شکست خورد و از صعود به فینال بازماند.
دختران ایران در مرحله گروهی مصر، قطر و الجزایر را شکست داده بودند و به عنوان تیم اول گروه راهی نیمه نهایی شده بودند.
با این نتیجه ایران فرصت حضور در دیدار نهایی را از دست داد و باید برای کسب مدال برنز مقابل مصر به میدان برود.
کیمیا یزدیا طهرانی، نگین رسولیپور، شمیم نوری و مهلا عابدی زیر نظر سحر نجفی در این رقابتها شرکت دارند.
نتایج کامل بازیهای تیمهای ملی بسکتبال ۳ به ۳ زنان ایران در رقابتهای کشورهای اسلامی:
ایران ۲۱ - مصر ۱۴
ایران ۲۱ - قطر ۷
ایران ۱۹ - الجزایر ۹
ایران ۱۱ - ترکیه ۱۴