تیم ملی بسکتبال سه به سه زنان ایران در نیمه نهایی بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض برابر ترکیه شکست خورد و به فینال نرسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال سه به سه زنان ایران امروز چهارشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۱۷:۵۵ در نیمه نهایی بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض برابر ترکیه به میدان رفت و با نتیجه ۱۱ بر ۱۴ شکست خورد و از صعود به فینال بازماند.

دختران ایران در مرحله گروهی مصر، قطر و الجزایر را شکست داده بودند و به عنوان تیم اول گروه راهی نیمه نهایی شده بودند.

با این نتیجه ایران فرصت حضور در دیدار نهایی را از دست داد و باید برای کسب مدال برنز مقابل مصر به میدان برود.

کیمیا یزدیا طهرانی، نگین رسولی‌پور، شمیم نوری و مهلا عابدی زیر نظر سحر نجفی در این رقابت‌ها شرکت دارند. 

نتایج کامل بازی‌های تیم‌های ملی بسکتبال ۳ به ۳ زنان ایران در رقابت‌های کشور‌های اسلامی:

ایران ۲۱ - مصر ۱۴

ایران ۲۱ - قطر ۷

ایران ۱۹ - الجزایر ۹

ایران ۱۱ - ترکیه ۱۴

