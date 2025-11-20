باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - فرشید رضایی کارشناس بیماری های عفونی معاونت درمان وزارت بهداشت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در فصل پاییز بیماری آنفلوآنزا در نیم کره شمالی زمین شیوع پیدا می کند و باعث بیماری ۵ تا ۱۰ درصد بالغین و ۲۰ تا ۳۰ درصد کودکان می شود. آنچه در بین همه سال ها مشترک بوده آن است که گروه های سنی بالای ۶۰ سال و کودکان به ویژه شیرخواران از اولین گروه هایی هستند که دچار آنفلوآنزا شدید شده و بستری می شوند.

وی افزود: داده‌های اولیه آزمایشگاه های انگلستان نشان می دهد که امسال نه تنها شروع زودهنگام همه گیری در مقایسه با سال های قبل داشتیم بلکه روند شیوع آن نیز با شیب زیاد در حال افزایش است. متخصصان بیماری‌های عفونی در سراسر جهان به طور قاطع بر ضرورت واکسیناسیون سالانه تأکید می‌کنند و انجام واکسیناسیون بخصوص برای سالمندان و گروه های آسیب پذیر تاکید شده است.

رضایی تاکید کرد: واکسن امسال در پیشگیری از بستری شدن کودکان در بیمارستان، هنوز بیش از ۷۰ درصد کارایی دارد و در یک بررسی بر روی بزرگسالان نیز ۴۰ درصد مؤثر بوده که در محدوده محافظتی منطقی قرار دارد. همه گیری های فصلی آنفلوآنزا همه ساله تکرار می شود و همه افراد در طول عمر خود به احتمال زیاد حداقل یکبار به آنفلوآنزا مبتلا شده اند.

او افزود: در حال حاضر بیماری های واگیردار و به ویژه تنفسی در کشور به صورت لحظه ای رصد می شود و تا این لحظه افزایش غیر قابل پیش‌بینی در خصوص شیوع بیماری های تنفسی به خصوص آنفلوآنزا در بین کودکان و حتی بزرگسالان گزارش نشده است.

کارشناس بیماری‌های عفونی معاونت درمان وزارت بهداشت ادامه داد: واکسیناسیون سالانه آنفلوآنزا برای تمام افراد بالای ۶ ماه توصیه می‌شود و به ویژه برای گروه‌های پرخطر شامل سالمندان، کودکان خردسال، زنان باردار، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و کارکنان تیم بهداشت و درمان مورد تاکید بیشتر است.

وی اضافه کرد: کنترل عفونت در سطح جامعه موضوعی است که با همکاری نهاد های مختلف به ویژه شهرداری ها شکل می گیرد و بهبود وضعیت تهویه در اماکن تجمعی و تفریحی و تسهیل دسترسی به آب و صابون مایع و مواد ضدعفونی کننده می تواند تقویت کننده و ترویج کننده رفتارهای بهداشتی مهم مانند شستشوی دست و ماسک زدن در فصل سرما شود.

رضایی تصریح کرد: یک حساب سرانگشتی در متروها نشان می دهد که حدود ۲۰ درصد مردم و به ویژه نسل جوان ماسک بر صورت دارند اما برخی از ماسک به صورت درست استفاده نکرده یا ماسک را بعد از چند ساعت عوض نمی کنند که از جمله موضوعاتی است که نیاز به آموزش بیشتر در جامعه دارد.

کارشناس بیماری‌های عفونی معاونت درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: در خانه ماندن افراد بعد از ابتلا به بیماری موضوع مهمی است و بطور خاص اگر دانش آموزی به بیماری تبدار تنفسی مبتلا شد بهتر است مسئولان مدرسه برای در خانه ماندن کودک همکاری کنند.

وی ادامه داد: به طور کلی برای تعطیلی مدارس، مهدکودک ها و اماکن تجمعی پروتکل هایی در کشورها وجود دارد که تبعیت همگانی از این دستورالعمل ها بر همه لازم است.