قهرمان کشتی فرنگی بازی‌های همبستگی اسلامی گفت: به خاطر شاد کردن دل مردم، خستگی و وزن کم‌کردن‌های زیاد را تحمل کردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدهادی ساروی پس از قهرمانی در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی بازی‌های کشور‌های اسلامی درباره دیدار فینال با مراد احمدیف از جمهوری آذربایجان و دارنده مدال برنز جهان، گفت: حریفم چند سالی است که در این وزن کشتی می‌گیرد، اولین بار بود که با او کشتی می‌گرفتم و طبق برنامه‌هایی که کادر فنی تدارک دیده بود، توانستم در بازی فینال آنها را پیاده کنم و نتیجه کشتی را به سود خود به پایان برسانم.

وی افزود: مراد احمدی‌اف از کشتی‌گیران خوب وزن ۹۷ کیلوگرم است و در مسابقات جهانی امسال در زاگرب هم در گروه روبه‌روی من قرار داشت و توانست نشان برنز جهان را کسب کند.

قهرمان جهان و المپیک، با اشاره به کم کردن وزنش برای مسابقات مختلف، گفت: مسلما خستگی و وزن کم کردن همه اعضای تیم را اذیت می‌کند، اما همه بچه‌ها به عشق و شاد کردن مردم و بالا بردن پرچم کشتی و ایران؛ خستگی‌ها را تحمل می‌کنند. چهار نفر از کشتی‌گیران تیم کمتر از دو ماه است که از مسابقات جهانی برگشته‌ایم و غلامرضا فرخی و فردین هدایتی دو نفر دیگر از اعضای تیم هستند که کمتر از یک ماه است که از مسابقات امید‌های جهان بازگشته‌اند.

ساروی افزود: خدا را شکر می‌کنم که همه اعضای تیم ملی کشتی فرنگی دست پر می‌گردیم و آرزو دارم در روز‌های آینده تیم ملی کشتی آزاد هم بتواند بهترین نشان‌ها را کسب کنند و دل مردم ایران را شاد کنند.

