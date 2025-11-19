باشگاه خبرنگاران جوان ـ پیکار‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، در شهر ریاض عربستان با برگزاری مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم پیگیری شد.

در پایان رقابت‌های وزن ۹۷ کیلوگرم، محمد هادی ساروی قهرمان جهان و دارنده مدال طلای المپیک موفق شد سومین نشان طلای فرنگی‌کاران ایران را در ریاض ضرب کند.

ساروی برای رسیدن به این مدال ابتدا رویابا فادی از الجزایر را با نتیحه ۷ بر یک مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. قهرمان جهان در نیمه نهایی این پیکار‌ها با نتیجه ۹ بر صفر ابراهیم فلاتاح از عربستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.

ساروی که با مدال طلای المپیک ۲۰۲۴ پاریس به سلطه آرتور الکسانیان ارمنستانی در وزن ۹۷ کیلوگرم پایان داده بود، در دیدار فینال ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسامی به مصاف مراد احمدیف دارنده مدال برنز جهان از جمهوری آذربایجان رفت و با شکست ۵ بر یک این عنوان‌دار جهان به نشان طلا دست پیدا کرد.

قهرمان جمهوری آذربایجان ۲ ماه پیش و در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب با شکست آرتور الکسانیان ارمنستانی به یکی از چهره‌های مطرح وزن ۹۷ کیلوگرم تبدیل شده بود.

پیش از ساروی، سعید اسماعیلی و غلامرضا فرخی به مدال طلای کشتی فرنگی در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی رسیده بودند.

تا دقایق دیگر نیز فردین هدایتی برای کسب نشان طلای وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مصاف محمد عبدالطیف از مصر می‌رود.