وزیر امور خارجه گفت: هرگونه توافق برای صفرکردن درصد غنی‌سازی هسته‌ای را خیانت می‌دانیم و زیر بار آن نمی‌رویم.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید عباس عراقچی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: به هیچ وجه غنی‌سازی صفر را نمی‌پذیریم، زیرا این موضوع به افتخار ملی و غرور ملی تبدیل شده و ما برای آن هزینه‌های فراوان مادی و معنوی کرده و برای حفظ آن شهیدان هسته‌ای متعدد داده‌ایم.

وی تاکید کرد: هرگونه توافق برای صفرکردن درصد غنی‌سازی هسته‌ای را خیانت می‌دانیم و زیر بار آن نمی‌رویم.

رئیس دستگاه دیپلماسی در پایان مطلب خود آورده است: در تعامل با آژانس، در مورد تاسیسات هسته‌ای بمباران شده کاری نداریم و صرفاً درباره تاسیساتی که بمباران نشده‌اند در قالب مقررات آژانس همکاری می‌کنیم.

برچسب ها: عراقچی ، غنی سازی اورانیوم
