فرنگی کاران ایران با کسب ۴ مدال طلا، یک نقره و یک برنز به کار خود در بازی‌های کشور‌های اسلامی پایان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های ۲ وزن پایانی کشتی فرنگی بازی‌های کشور‌های اسلامی در ریاض عربستان، فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا رسید.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۶ کشتی گیر حضور دارند، مسابقات به صورت دوره‌ای و در دو گروه ۳ نفره برگزار شد. فردین هدایتی در مبارزه نخست با نتیجه ۳ بر صفر محمد عبدالطیف از مصر را مغلوب کرد.

وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر بکا کاندلاکی از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر رومن کیم از قرقیزستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال بار دیگر به مصاف محمد عبدالطیف از مصر رفت و با نتیجه ۹ بر صفر و ضربه فنی از این حریف گذر کرد و به مدال طلا دست یافت. 

پیش از این محمدهادی ساروی دیگر نماینده ایران در ۲ وزن پایانی این رقابت‌ها نیز در وزن ۹۷ کیلوگرم صاحب مدال طلا شد.

به این ترتیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران در پایان این رقابت‌ها به ۴ مدال طلا، یک نقره و یک برنز دست یافت.

سعید اسماعیلی در ۶۷، غلامرضا فرخی در ۸۷، محمدهادی یاروی در ۹۷ و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند، امسر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم نقره گرفت و علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

برچسب ها: کشتی فرنگی ، بازی‌های کشورهای اسلامی
