قهرمان کشتی فرنگی سنگین وزن بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض گفت: برای گرفتن مدال طلا آمده بودم و اکنون این مدال را به امام زمان تقدیم می‌کنم.

باشگاه خبرنگاران جوان - فردین هدایتی پس از کسب مدال طلای کشتی فرنگی بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض بیان کرد: خدا را شکر بعد از مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان توانستم دومین طلای خود را هم بگیرم. دست همه کسانی که برای من زحمت کشیدند را می‌بوسم و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

هدایتی در پاسخ به این پرسش که مدال طلای خود را به چه کسی تقدیم می‌کند؟ گفت: مدالم را به امام زمان تقدیم می‌کنم.

او در مورد سطح رقابت‌های کشتی فرنگی، گفت: سطح رقابت‌ها بالا بود حریف من در فینال نفر سوم جهان بود. من آمده بودم که مدال طلا را بگیرم و پرچمدار ایران باشم.

منبع: ایسنا

برچسب ها: کشتی فرنگی ، بازی‌های کشورهای اسلامی
خبرهای مرتبط
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛
هدایتی به طلای سنگین وزن رسید/ پایان کار کشتی فرنگی ایران با ۴طلا، یک نقره و یک برنز
ساروی: برای شادی مردم سختی‌ها را تحمل می‌کنیم/ منتظر درخشش آزادکاران هم باشید
ساروی سومین طلای کشتی فرنگی را ضرب کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرمربی تیم ملی فوتبال را عوض کنند/ ما گرفتار فقر تاکتیکی هستیم
نتایج نمایندگان ایران در دوازدهمین روز بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
واکنش ترامپ به حضور رونالدو در کاخ سفید
سیدبندی احتمالی جام جهانی ۲۰۲۶/ سخت‌ترین و آسان‌ترین گروه برای ایران
۱۰ نفر ایستادند و پنالتی نزدند! / فوتبال را از بالا خراب کردند
تیم‌هایی که رسما مسافر جام جهانی ۲۰۲۶ شده‌اند
پنج طلا، نقره و برنز سفیران اقتدار در روز یازدهم
صعود ساروی و هدایتی به نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی بازی‌های کشور‌های اسلامی
آقای قلعه نویی به جای فرار از واقعیت درصدد رفع مشکلات باشید!
کاتالونیا ۲ - ۱ فلسطین/ فریاد مقاومت در بارسلونا
آخرین اخبار
شاکرمی: افزایش ۲ برابری خانواده ژیمناستیک نسبت به سال ۹۶/ GAF یک ورزش در دسترس همه است
ساروی سومین طلای کشتی فرنگی را ضرب کرد
ساروی: برای شادی مردم سختی‌ها را تحمل می‌کنیم/ منتظر درخشش آزادکاران هم باشید
صعود بسکتبال مردان ایران به فینال
شکست دختران بسکتبال ایران از ترکیه در نیمه‌نهایی
فیفا مجوز بهره‌مندی از VAR در لیگ برتر بانوان و لیگ آزادگان را صادر کرد
فتوحی و پاکدامن از صعود به نیمه‌نهایی شمشیربازی بازماندند
علی لبیب: باید دغدغه‌های ورزشکاران را انتقال و بدنبال رفع آن بود
کریستیانا: به بازیکنانم افتخار می‌کنم/ شافعیان: امیدوارم به سکو برویم
واکنش رنگرز به صعود کشتی‌گیران به مرحله فینال مسابقات کشور‌های اسلامی + فیلم
آقای قلعه نویی به جای فرار از واقعیت درصدد رفع مشکلات باشید!
سومین پیروزی تیم ملی کبدی زنان در قهرمانی جهان
شکست تیم ملی هندبال مقابل قزاقستان/ دیدار ایران - ازبکستان برای برنز
نتایج نمایندگان ایران در دوازدهمین روز بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
حبیبی به مدال برنز بازی‌های کشور‌های اسلامی رسید
رکورد صد درصد مدال شاگردان رنگرز در ریاض؛ ساروی و هدایتی فینالیست شدند
اعزام تیم نونهالان و نوجوانان شطرنج ایران به تایلند
تیم ملی اسکی آلپاین ایران به سوئیس اعزام شد/پیگیری اردو و شرکت در مسابقات سوئیس، ایتالیا و اتریش
یک ورزشگاه جدید گزینه میزبانی استقلال در جام حذفی شد
سهم ورزشکاران استان تهران در سبد تیم‌های ملی افزایش یافت
صعود ساروی و هدایتی به نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی بازی‌های کشور‌های اسلامی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ پیشتازی محیطی‌زاده در اولین ماده هفتگانه
مخالفت شهرقدس با برگزاری دیدار استقلال-پادیاب
باشگاه پرسپولیس: اوسمار هنوز لیست نداده است
علت لغو دیدار شهرداری گرگان و الوحده سوریه چیست؟
درخشش اسفندیار در هفته هفتم پلاس‌لیگا
حضور قطعی وینگر ازبکستانی استقلال در جام جهانی ۲۰۲۶
معجزه کوراسائو؛ وقتی رکورد‌ها جابجا می‌شوند
هائیتی با ستاره استقلالی به جام جهانی رسید
سیدبندی احتمالی جام جهانی ۲۰۲۶/ سخت‌ترین و آسان‌ترین گروه برای ایران