باشگاه خبرنگاران جوان - فردین هدایتی پس از کسب مدال طلای کشتی فرنگی بازیهای کشورهای اسلامی ریاض بیان کرد: خدا را شکر بعد از مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان توانستم دومین طلای خود را هم بگیرم. دست همه کسانی که برای من زحمت کشیدند را میبوسم و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.
هدایتی در پاسخ به این پرسش که مدال طلای خود را به چه کسی تقدیم میکند؟ گفت: مدالم را به امام زمان تقدیم میکنم.
او در مورد سطح رقابتهای کشتی فرنگی، گفت: سطح رقابتها بالا بود حریف من در فینال نفر سوم جهان بود. من آمده بودم که مدال طلا را بگیرم و پرچمدار ایران باشم.
منبع: ایسنا