نماینده مردم کرمان و راور درمجلس از وزیر بهداشت خواست مجوز کاشت قانونی موادمخدر سالم را بدهد. 

باشگاه خبرنگاران جوان- مرضیه السادات حسینی راد _ شهباز حسن پور نماینده مردم کرمان و راور در نشست شورای برنامه ریزی استان که با حضور طفرقندی وزیر بهداشت برگزار شد، گفت: صداقت وزارت بهداشت ستودنی است.

وی با اشاره همراهی خیرین در حوزه سلامت درکل استان افزود: بخش خصوصی نیز در استان ما جز گل‌های سرسبد است می‌تواند توریسم درمانی را به استان بیاورد.

حسن پور تصریح کرد: تکریم مشتریان و مردم هنوز در برخی بخش‌های وزارت بهداشت در استان کرمان جانیفتاده وما فرار بیمار به سایر استان‌ها را داریم.

وی بیان کرد: اغلب داروخانه‌ها راضی نیستند با اغلب بیمه‌ها قرارداد ببندند.

وی تاکید کرد: مردم از کمبود‌ها ناراحت نیستند ولی از بی عدالتی‌ها ناراحت هستند.

وی گفت: درماهان که بخش کوچکی در استان است درصورت نیاز، نیم ساعته آمبولانس اورژانس می‌رسد در حالی که در تهران ۵ دقیقه‌ای می‌رسد که باید تدبیر جدی برای آمبولانس‌ها اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه ما ۱۵ آمبولانس کمبود داریم افزود: اکنون بهترین خدمات رابیمه نیرو‌های مسلح دارد ارایه میکند وبعد از آن بیمه سلامت شرایط بهتری نسبت به بقیه دارد و درباره تامین اجتماعی نیزباید دعوا‌ها رابرای همیشه پایان داد.

وی بیان کرد: مولد سازی را اغلب وزرا عقب انداخته‌اند.

حسن پور با اشاره به اینکه با کمک شرکت‌های دانش بنیان اطلاعات مان درحال تکمیل است و با ضوابط قانونی که رعایت می‌شود درخواست داریم مجوز کاشت مواد مخدر به ما داده شود.

وی افزود: به سبب خطرناک و ناسالم بودن موادمخدر در نتیجه داروی تولیدی نیز مشکلاتی دارد ما در فاز اول ۱۰۰ هکتارزمین در کرمان به کشت اختصاص می‌دهیم تا داروی سالم را تحویل مردم بدهیم.

غضنفرابادی رییس مجمع نمایندگان نیز از اقدامات وزارت بهداشت در جنگ ۱۲ روزه قدردانی کرد و گفت:۳ بیمارستان در شرق استان نیازمند بودجه برای تکمیل هستند.