عراقچی و وزیر امور خارجه جمهوری فدرال برزیل، بعد از ظهر امروز در تماسی تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات بین‌المللی گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این گفت‌و‌گو طرفین ضمن مرور روابط دوجانبه، بر اهمیت گسترش مناسبات و همکاری‌ها در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور تاکید کردند.

طرفین همچنین بر اهمیت تقویت همکاری‌ها در سطح سازمان‌های بین‌المللی تاکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری اهمیت جلوگیری از سوء استفاده برخی کشور‌ها از نهاد‌های بین‌المللی در جهت اعمال فشار بر کشور‌های در حال توسعه، به اقدام ناشایست سه کشور اروپایی برای تصویب قطعنامه‌ای در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران اشاره کرد و تصریح نمود که این اقدام حرکتی غیرمسئولانه، تحریک‌آمیز و ناموجه است که در ادامه رویکرد سیاسی این سه کشور و آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورا طراحی شده و اعتبار و جایگاه تخصصی و فنی آژانس را بیش از پیش خدشه‌دار می‌کند.

وزیر امور خارجه کشورمان خواستار مخالفت همه کشور‌های عضو شورای حکام با این اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی شد.

دو طرف در ادامه بر اهمیت تداوم همکاری‌های دیپلماتیک و رایزنی‌های مستمر تأکید کردند و مسیر تعاملات آتی را مورد بحث قرار دادند.

 

برچسب ها: عراقچی ، برزیل
خبرهای مرتبط
تماس تلفنی وزیر خارجه ایران با سرپرست خارجه طالبان؛تأکید بر مشورت‌های منطقه‌ای برای صلح
عراقچی: توافق برای صفرشدن غنی سازی هسته‌ای را خیانت می‌دانیم
گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر خارجه نیجر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرزند حجت‌الاسلام صدیقی درگذشت
مهاجرانی: سوخت تجهیزات بارورسازی ابر‌ها تامین می‌شود
بسته پنج‌گانه مجلس برای سامان‌دهی وضعیت سوخت
تاکید وزیر خارجه بر اهمیت تقویت مناسبات و همکاری‌ها با ایرلند
پیام رئیس‌جمهور به ولیعهد عربستان محتوای دوجانبه داشته است/ در حال حاضر مذاکراتی بین ایران و آمریکا وجود ندارد
سخنگوی سپاه: به قدرت‌سازی ادامه می‌دهیم/ مردم در جنگ ۱۲ روزه به دفاع عمق دادند
خرازی: هرگونه مذاکره باید بر اساس برابری و احترام متقابل باشد
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری اقامه می‌شود
نباید پست و مقام مبنای دریافت حقوق باشد/ ضرورت سامان دادن به ناترازی منابع
رئیس‌جمهور قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور را ابلاغ کرد
آخرین اخبار
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و برزیل
پزشکیان: جلوگیری از افزایش پرداختی مردم در درمان، خط قرمز ماست
عراقچی: توافق برای صفرشدن غنی سازی هسته‌ای را خیانت می‌دانیم
مهاجرانی: سوخت تجهیزات بارورسازی ابر‌ها تامین می‌شود
دیدار سفیر جدید ایران در بنگلادش با عراقچی
نباید پست و مقام مبنای دریافت حقوق باشد/ ضرورت سامان دادن به ناترازی منابع
پیام رئیس‌جمهور به ولیعهد عربستان محتوای دوجانبه داشته است/ در حال حاضر مذاکراتی بین ایران و آمریکا وجود ندارد
تاکید وزیر خارجه بر اهمیت تقویت مناسبات و همکاری‌ها با ایرلند
وزیر کشور: وضعیت امنیت مناسب است
رئیس‌جمهور قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور را ابلاغ کرد
فرزند حجت‌الاسلام صدیقی درگذشت
سخنگوی سپاه: به قدرت‌سازی ادامه می‌دهیم/ مردم در جنگ ۱۲ روزه به دفاع عمق دادند
خرازی: هرگونه مذاکره باید بر اساس برابری و احترام متقابل باشد
بسته پنج‌گانه مجلس برای سامان‌دهی وضعیت سوخت
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری اقامه می‌شود
تخت‌روانچی: ارتقاء روابط با همه همسایگان، سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران است
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۸ آبان
استفاده تجاری از فضاهای بلااستفاده مدارس مانعی ندارد/ کمک به مدرسه نباید اجباری باشد
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت در مورد غزه
عارف: پیشنهاد استفاده از ریال یا پول دیجیتال را در اجلاس شانگهای ارائه کردیم
پرونده جنایات شیمیایی علیه ایران مشمول مرور زمان نمی‌شود