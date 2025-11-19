باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این گفتوگو طرفین ضمن مرور روابط دوجانبه، بر اهمیت گسترش مناسبات و همکاریها در همه زمینههای مورد علاقه دو کشور تاکید کردند.
طرفین همچنین بر اهمیت تقویت همکاریها در سطح سازمانهای بینالمللی تاکید کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری اهمیت جلوگیری از سوء استفاده برخی کشورها از نهادهای بینالمللی در جهت اعمال فشار بر کشورهای در حال توسعه، به اقدام ناشایست سه کشور اروپایی برای تصویب قطعنامهای در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران اشاره کرد و تصریح نمود که این اقدام حرکتی غیرمسئولانه، تحریکآمیز و ناموجه است که در ادامه رویکرد سیاسی این سه کشور و آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل برای بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورا طراحی شده و اعتبار و جایگاه تخصصی و فنی آژانس را بیش از پیش خدشهدار میکند.
وزیر امور خارجه کشورمان خواستار مخالفت همه کشورهای عضو شورای حکام با این اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی شد.
دو طرف در ادامه بر اهمیت تداوم همکاریهای دیپلماتیک و رایزنیهای مستمر تأکید کردند و مسیر تعاملات آتی را مورد بحث قرار دادند.