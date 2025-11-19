صعود تیم ملی فوتبال ایران در رنکینگ فیفا تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی ماه نوامبر (آبان) به ترتیب در تاریخ‌های ۲۲ و ۲۷ آبان در تورنمنت چهارجانبه العین امارات به ترتیب رو در روی تیم‌های کیپ‌وِرد و ازبکستان قرار گرفت که هر دو دیدار در ۹۰ دقیقه با تساوی بدون گل خاتمه یافت و در دیدار با کیپ‌وِرد، ملی‌پوشان کشورمان موفق شدند در ضربات پنالتی حریف خود را شکست دهند، اما در دیدار با ازبکستان نتیجه را در ضربات پنالتی واگذار کردند.

با توجه به اتمام دیدار‌های فیفادی در ماه جاری میلادی، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا رنکینگ جدید تیم‌های ملی را منتشر کرد که بر اساس آن تیم ملی ایران با ۰۲/ ۱۶۱۷ امتیاز با یک رده صعود در جایگاه بیستم دنیا و دوم آسیا قرار گرفت.

تیم ملی ژاپن با ۱۲/ ۱۶۵۰ امتیاز در رده هجدهم جهان و اول آسیا ایستاده است. تیم‌های ملی اسپانیا، آرژانتین و فرانسه به ترتیب در رده‌های اول تا سوم جهان قرار دارند.

صعود تیم ملی فوتبال ایران در رنکینگ فیفا

قائدی و محبی به تیم ملی فوتبال دعوت شدند
فیفا مجوز بهره‌مندی از VAR در لیگ برتر بانوان و لیگ آزادگان را صادر کرد
تونل افتخار برای مهدی طارمی در تمرین تیم‌ملی
نتایج نمایندگان ایران در دوازدهمین روز بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
آقای قلعه نویی به جای فرار از واقعیت درصدد رفع مشکلات باشید!
صعود ساروی و هدایتی به نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی بازی‌های کشور‌های اسلامی
رکورد صد درصد مدال شاگردان رنگرز در ریاض؛ ساروی و هدایتی فینالیست شدند
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ پیشتازی محیطی‌زاده در اولین ماده هفتگانه
سومین پیروزی تیم ملی کبدی زنان در قهرمانی جهان
واکنش رنگرز به صعود کشتی‌گیران به مرحله فینال مسابقات کشور‌های اسلامی + فیلم
یک ورزشگاه جدید گزینه میزبانی استقلال در جام حذفی شد
معجزه کوراسائو؛ وقتی رکورد‌ها جابجا می‌شوند
هدایتی به طلای سنگین وزن رسید/ پایان کار کشتی فرنگی ایران با ۴طلا، یک نقره و یک برنز
صعود تیم ملی فوتبال ایران در رنکینگ فیفا
فردین هدایتی: برای طلا به ریاض آمده بودم
هدایتی به طلای سنگین وزن رسید/ پایان کار کشتی فرنگی ایران با ۴طلا، یک نقره و یک برنز
از تهدید‌های ترامپ علیه جام جهانی تا حضور روبینیو در زندان + فیلم
شاکرمی: افزایش ۲ برابری خانواده ژیمناستیک نسبت به سال ۹۶/ GAF یک ورزش در دسترس همه است
ساروی سومین طلای کشتی فرنگی را ضرب کرد
ساروی: برای شادی مردم سختی‌ها را تحمل می‌کنیم/ منتظر درخشش آزادکاران هم باشید
صعود بسکتبال مردان ایران به فینال
شکست دختران بسکتبال ایران از ترکیه در نیمه‌نهایی
فیفا مجوز بهره‌مندی از VAR در لیگ برتر بانوان و لیگ آزادگان را صادر کرد
فتوحی و پاکدامن از صعود به نیمه‌نهایی شمشیربازی بازماندند
علی لبیب: باید دغدغه‌های ورزشکاران را انتقال و بدنبال رفع آن بود
کریستیانا: به بازیکنانم افتخار می‌کنم/ شافعیان: امیدوارم به سکو برویم
واکنش رنگرز به صعود کشتی‌گیران به مرحله فینال مسابقات کشور‌های اسلامی + فیلم
آقای قلعه نویی به جای فرار از واقعیت درصدد رفع مشکلات باشید!
سومین پیروزی تیم ملی کبدی زنان در قهرمانی جهان
شکست تیم ملی هندبال مقابل قزاقستان/ دیدار ایران - ازبکستان برای برنز
نتایج نمایندگان ایران در دوازدهمین روز بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
حبیبی به مدال برنز بازی‌های کشور‌های اسلامی رسید
رکورد صد درصد مدال شاگردان رنگرز در ریاض؛ ساروی و هدایتی فینالیست شدند
اعزام تیم نونهالان و نوجوانان شطرنج ایران به تایلند
تیم ملی اسکی آلپاین ایران به سوئیس اعزام شد/پیگیری اردو و شرکت در مسابقات سوئیس، ایتالیا و اتریش
یک ورزشگاه جدید گزینه میزبانی استقلال در جام حذفی شد
سهم ورزشکاران استان تهران در سبد تیم‌های ملی افزایش یافت
صعود ساروی و هدایتی به نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی بازی‌های کشور‌های اسلامی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ پیشتازی محیطی‌زاده در اولین ماده هفتگانه
مخالفت شهرقدس با برگزاری دیدار استقلال-پادیاب
باشگاه پرسپولیس: اوسمار هنوز لیست نداده است
علت لغو دیدار شهرداری گرگان و الوحده سوریه چیست؟
درخشش اسفندیار در هفته هفتم پلاس‌لیگا