تیم بسکتبال ۳ نفره مردان ایران نایب قهرمان بازی‌های کشورهای اسلامی شد و تیم بانوان نیز با قبول شکست در دیدار رده‌بندی از رسیدن به مدال بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های بسکتبال ۳ نفره بازی‌های کشورهای اسلامی با معرفی تیم‌های برتر به پایان رسید.

در فینال رده مردان، تیم بسکتبال ۳ نفره کشورمان با ترکیب پیتر گریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو برابر تیم مصر قرار گرفت. در این دیدار تیم کشورمان با نتیجه ۱۴ بر ۲۱ مغلوب شد و به مدال نقره و مقام نایب قهرمانی رسید.

همچنین تیم بسکتبال ۳ نفره بانوان ایران، امشب در دیدار رده‌بندی با ترکیب کیمیا یزدیان طهرانی، نگین رسولی‌پور، شمیم نوری و مهلا عابدی برابر مصر به میدان رفت. ملی‌پوشان در این بازی با نتیجه ۲۱-۱۶ مقابل حریف شکست خوردند و دستشان از مدال کوتاه ماند.

