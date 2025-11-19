در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر والیبال که با یاد مرحوم صابر کاظم شروع شد با پیروزی مدعیان به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سی‌ونهمین دوره لیگ برتر والیبال مردان ایران چهارشنبه، ۲۸ آبان با برگزاری هفت دیدار به میزبانی شهر‌های سیرجان، یزد، گرگان، اردکان، تهران (دو مسابقه) و اسلامشهر آغاز شد.

در این دوره از مسابقات ۱۴ تیم فولاد سیرجان ایرانیان، سپاهان اصفهان، شهداب یزد، استقلال گنبد، پاس گرگان، مس رفسنجان، چادرملو اردکان، مهرگان نور، صنعتگران امید، شهرداری ارومیه، طبیعت اسلامشهر، رازین پلیمر، پیکان تهران و سایپا تهران حضور دارند.

دیدار‌های این هفته به یاد صابر کاظمی، والیبالیست ۲۶ ساله کشورمان برگزار شد که بر اثر عارضه مغزی در قطر به کما رفت و در ۱۴ آبان درگذشت. تیم‌ها پیش از شروع رقابت خود با اهدای گل یاد صابر کاظمی را زنده نگه داشتند.

شاگردان بهروز عطایی در فولاد سیرجان ایرانیان که مدافع عنوان قهرمانی هستند، در آغاز لیگ میزبان سپاهان اصفهان بودند و در دیدار سخت سه بر دو پیروز شدند.

گنبدی‌ها هم که پس از چند سال دوری امسال با تیم استقلال به لیگ وارد شده‌اند، در نخستین مسابقه خود مهمان شهداب یزد، نایب قهرمان فصل قبل بودند. شاگردان مهدی مهدی در شهداب فصل را پر قدرت آغاز کردند و سه بر صفر حریف خود را از پیش رو برداشتند.

شاگردان عبدالرضا علیزاده در شهرداری ارومیه نیز که در دو فصل گذشته چهره متفاوتی از خود به نمایش گذاشته و خود را به عنوان یک مدعی معرفی کرده‌اند، مهمان صنعتگران امید بودند و سه بر صفر پیروز شدند تا هفته نخست را با برد پشت سر بگذارند.

نتایج کامل هفته نخست لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

فولاد سیرجان ایرانیان ۳ - ۲ فولاد مبارکه سپاهان
شهداب یزد ۳ - صفر استقلال گنبد
پاس گرگان ۲ - ۳ مس رفسنجان
چادر ملو اردکان ۱ - ۳ مهرگان نور
صنعتگران امید صفر - ۳ شهرداری ارومیه
طبیعت اسلامشهر ۳ - ۱ رازین پلیمر
پیکان تهران ۳ - صفر سایپا تهران

منبع: مهر

برچسب ها: مسابقات والیبال ، والیبال
تبادل نظر
