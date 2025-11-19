باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که برای اولین بار کاروان فوتسال ایران با اعزام همزمان دو تیم پسران و دختران به رقابت‌های قهرمانی فوتسال دانش‌آموزان جهان راهی شده بود، تیم پسران ایران عصر امروز چهارشنبه در آخرین بازی خود به مصاف مجارستان رفته و در ادامه برد‌های خود، یک پیروزی دیگر را به ثبت رساند.

تیم پسران دانش‌آموز ایران که با هدایت رضا داورزنی از شش بازی خود در این رقابت‌ها به پنج پیروزی و تنها یک شکست مقابل برزیل میزبان دست یافته بود، در بازی پایانی با گل‌های کیارش محمدی و محمدجواد رسول‌زاده و امیر رضا صفری موفق به شکست ۳ بر ۲ مجارستان شد و عنوان پنجمی رقابت‌ها را از آن خود کرد.

اما تیم دختران ایران نیز که اولین تجربه برون مرزی در تاریخ فوتسال دانش‌آموزی را پشت‌سر می‌گذاشت در بازی همزمان روز آخر، موفق به شکست ۳ بر ۲ کرواسی شد. گل‌های این بازی را ساجده کیخا، آیلین نامدار و شیدا چهارمحالی به ثمر رساندند تا عنوان نهمی ایران در بخش دختران مسجل شود.

شاگردان نرگس علوانی که در مرحله گروهی به دلیل باخت مقابل برزیل و تساوی مقابل ترکیه، شانس صعود به یک چهارم نهایی را از دست داده بودند، در ادامه بازی‌های رده‌بندی تیم دوم برزیل را متوقف کرده و در دیگر دیدار‌های خود مقابل مجارستان و کرواسی به پیروز رسیدند تا نشان دهند که با بدشانسی در این رقابت‌ها مواجه شده‌اند.

گفتنی است کاروان فوتسال دانش‌آموزی ایران بامداد روز شنبه از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) به تهران بازخواهد گشت.

منبع: ایرنا