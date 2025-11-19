پرونده کاروان فوتسال دانش‌آموزی ایران با کسب عنوان پنجمی در بخش پسران و نهمی در بخش دختران در رقابت‌های قهرمانی دانش‌آموزان جهان در برزیل بسته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که برای اولین بار کاروان فوتسال ایران با اعزام همزمان دو تیم پسران و دختران به رقابت‌های قهرمانی فوتسال دانش‌آموزان جهان راهی شده بود، تیم پسران ایران عصر امروز چهارشنبه در آخرین بازی خود به مصاف مجارستان رفته و در ادامه برد‌های خود، یک پیروزی دیگر را به ثبت رساند.

تیم پسران دانش‌آموز ایران که با هدایت رضا داورزنی از شش بازی خود در این رقابت‌ها به پنج پیروزی و تنها یک شکست مقابل برزیل میزبان دست یافته بود، در بازی پایانی با گل‌های کیارش محمدی و محمدجواد رسول‌زاده و امیر رضا صفری موفق به شکست ۳ بر ۲ مجارستان شد و عنوان پنجمی رقابت‌ها را از آن خود کرد.

اما تیم دختران ایران نیز که اولین تجربه برون مرزی در تاریخ فوتسال دانش‌آموزی را پشت‌سر می‌گذاشت در بازی همزمان روز آخر، موفق به شکست ۳ بر ۲ کرواسی شد. گل‌های این بازی را ساجده کیخا، آیلین نامدار و شیدا چهارمحالی به ثمر رساندند تا عنوان نهمی ایران در بخش دختران مسجل شود.

شاگردان نرگس علوانی که در مرحله گروهی به دلیل باخت مقابل برزیل و تساوی مقابل ترکیه، شانس صعود به یک چهارم نهایی را از دست داده بودند، در ادامه بازی‌های رده‌بندی تیم دوم برزیل را متوقف کرده و در دیگر دیدار‌های خود مقابل مجارستان و کرواسی به پیروز رسیدند تا نشان دهند که با بدشانسی در این رقابت‌ها مواجه شده‌اند.

گفتنی است کاروان فوتسال دانش‌آموزی ایران بامداد روز شنبه از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) به تهران بازخواهد گشت.

منبع: ایرنا

برچسب ها: فوتسال دانش آموزان ، فوتسال
خبرهای مرتبط
فوتسال قهرمانی دانش‌آموزان جهان؛ دختران ایران برزیل را متوقف کردند
بعد از تساوی تیم ملی فوتسال بانوان برابر لهستان؛
مظفر: این بازی همان چیزی بود که می‌خواستیم
فوتسال دانش‌آموزی قهرمانی جهان؛ صعود مقتدرانه پسران ایران با شکست چین‌تایپه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتایج نمایندگان ایران در دوازدهمین روز بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
آقای قلعه نویی به جای فرار از واقعیت درصدد رفع مشکلات باشید!
صعود ساروی و هدایتی به نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی بازی‌های کشور‌های اسلامی
رکورد صد درصد مدال شاگردان رنگرز در ریاض؛ ساروی و هدایتی فینالیست شدند
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ پیشتازی محیطی‌زاده در اولین ماده هفتگانه
هدایتی به طلای سنگین وزن رسید/ پایان کار کشتی فرنگی ایران با ۴طلا، یک نقره و یک برنز
سومین پیروزی تیم ملی کبدی زنان در قهرمانی جهان
واکنش رنگرز به صعود کشتی‌گیران به مرحله فینال مسابقات کشور‌های اسلامی + فیلم
یک ورزشگاه جدید گزینه میزبانی استقلال در جام حذفی شد
از تهدید‌های ترامپ علیه جام جهانی تا حضور روبینیو در زندان + فیلم
آخرین اخبار
نماینده دختر ایران در پرش با نیزه مدال برنز گرفت
فوتسال قهرمانی دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران پنجم شدند، دختران نهم
والیبالیست‌ها با یاد صابر کاظمی شروع کردند؛ پیروزی مدعیان در هفته نخست
تیم بسکتبال ۳ نفره مردان ایران نایب قهرمان شد/ تیم بانوان از رسیدن به مدال بازماند
صعود تیم ملی فوتبال ایران در رنکینگ فیفا
فردین هدایتی: برای طلا به ریاض آمده بودم
هدایتی به طلای سنگین وزن رسید/ پایان کار کشتی فرنگی ایران با ۴طلا، یک نقره و یک برنز
از تهدید‌های ترامپ علیه جام جهانی تا حضور روبینیو در زندان + فیلم
شاکرمی: افزایش ۲ برابری خانواده ژیمناستیک نسبت به سال ۹۶/ GAF یک ورزش در دسترس همه است
ساروی سومین طلای کشتی فرنگی را ضرب کرد
ساروی: برای شادی مردم سختی‌ها را تحمل می‌کنیم/ منتظر درخشش آزادکاران هم باشید
صعود بسکتبال مردان ایران به فینال
شکست دختران بسکتبال ایران از ترکیه در نیمه‌نهایی
فیفا مجوز بهره‌مندی از VAR در لیگ برتر بانوان و لیگ آزادگان را صادر کرد
فتوحی و پاکدامن از صعود به نیمه‌نهایی شمشیربازی بازماندند
علی لبیب: باید دغدغه‌های ورزشکاران را انتقال و بدنبال رفع آن بود
کریستیانا: به بازیکنانم افتخار می‌کنم/ شافعیان: امیدوارم به سکو برویم
واکنش رنگرز به صعود کشتی‌گیران به مرحله فینال مسابقات کشور‌های اسلامی + فیلم
آقای قلعه نویی به جای فرار از واقعیت درصدد رفع مشکلات باشید!
سومین پیروزی تیم ملی کبدی زنان در قهرمانی جهان
شکست تیم ملی هندبال مقابل قزاقستان/ دیدار ایران - ازبکستان برای برنز
نتایج نمایندگان ایران در دوازدهمین روز بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
حبیبی به مدال برنز بازی‌های کشور‌های اسلامی رسید
رکورد صد درصد مدال شاگردان رنگرز در ریاض؛ ساروی و هدایتی فینالیست شدند
اعزام تیم نونهالان و نوجوانان شطرنج ایران به تایلند
تیم ملی اسکی آلپاین ایران به سوئیس اعزام شد/پیگیری اردو و شرکت در مسابقات سوئیس، ایتالیا و اتریش
یک ورزشگاه جدید گزینه میزبانی استقلال در جام حذفی شد
سهم ورزشکاران استان تهران در سبد تیم‌های ملی افزایش یافت
صعود ساروی و هدایتی به نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی بازی‌های کشور‌های اسلامی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ پیشتازی محیطی‌زاده در اولین ماده هفتگانه