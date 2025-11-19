سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به شهر صیدا و اردوگاه فلسطینی‌نشین عین‌الحلوه و هدف قرار دادن محوطه یک مسجد و یک سالن ورزشی را به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به شهر صیدا و اردوگاه فلسطینی‌نشین عین‌الحلوه و هدف قرار دادن محوطه یک مسجد و یک سالن ورزشی که منجر به شهید و مجروح‌شدن تعدادی از آوارگان فلسطینی شد را به شدت محکوم کرد.

بقائی این حملات وحشیانه را نقض فاحش اصول و مبانی بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل دانست و با اشاره به نقض‌های مکرر آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۵ از سوی رژیم صهیونیستی، مسئولیت مستقیم آمریکا در ادامه تجاوزات و جنایات این رژبم علیه لبنان و دیگر کشور‌های منطقه را خاطرنشان کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم‌کردن سکوت تائیدآمیز ضامنان آتش‌بس به‌ویژه آمریکا در قبال عهدشکنی و تجاوزات نظامی مستمر رژیم اشغالگر علیه لبنان، خواستار تحرک جدی سازمان ملل و جامعه بین‌المللی برای توقف جنایات این رژیم و مواخذه و محاکمه جنایتکاران شد.

بقائی ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدای این حملات و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان، بر همبستگی کامل جمهوری اسلامی ایران با دولت، مردم و مقاومت لبنان تأکید کرد.

منبع: وزارت امور خارجه

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، وزارت امور خارجه
