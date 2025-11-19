وزیر بهداشت درکرمان از افزایش تخت های بیمارستانی تاپایان سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ وزیر بهداشت و درمان در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان که امشب در سالن پیامبراعظم کرمان برگزار شد، گفت: با وزیرگردشگری صحبت کردیم برای توریسم درمانی و می‌توانیم به زودی آن را عملیاتی کنیم.

ظفزقندی گفت: اعتبارات دولتی محدودیت دارد و مابرای تامین ارز دارویی نیکو یاهمان مسیر اروپا مشکلات جدی داریم.

وی بیان کرد: بخش عمده‌ای ازکمبود اعتبارات ملی را باید از مولدسازی جبران کنیم.

وی افزود: به استاندار کرمان نیز گفتیم در برخی جاه‌ها از ظرفیت‌های خاص برخی بنگاه‌های اقتصادی برای تامین آمبولانس کمک بگیرید ما نیز دقیقا اعتقاد به تقویت آمبولانس‌ها داریم.

وزیربهداشت گفت: در کشور یک سری داروی مورد نیاز وضروری داریم که اگر نباشند درمان مختل می‌شود مانند مرفین و پتیدین که نباشد هیچ بیهوشی نمیتوانیم داشته باشیم.

وی تصریح کرد: قبلا مواداولیه از افغانستان می‌آمد ولی اکنون جلوی آن گرفته شده با وزیر بهداشت افغانستان نیز صحبت کردیم گفتند برای انتقال مواد موردنیاز مان اجازه داده نمی‌شود.

ظفرقندی بیان کرد: نیاز به قانون داریم که مواداولیه دارویی را داخل کشور کشت کنیم که باکنترل دقیق مسئولین انتظامی وقضایی نیازمان را تامین کنیم و قطعا نیاز است به این بحث توجه شود.

وی افزود: بحث سلامت روان و اجتماعی درکنار جسمی خیلی مهم است که به آن زیاد توجه نمی‌شود.

وی از کمک ۵۰ درصدی وزارت بهداشت برای ساخت خانه‌های بهداشت خبر داد و گفت: تا پایان سال ۷۰۰ خانه بهداشت که ۱۰ درصد برای کرمان است، درکشور کامل می‌شود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: ۴۳۰۰ تخت درمانی در استان کرمان داریم که امیدواریم در پایان این دولت بتوانیم آن را به ۶ هزارتخت برسانیم و سعی می‌شود از ۱۵۴۰ تخت جدیددر این استان طی یکی دو سال آتی بهره برداری شود.

وی گفت: تا پایان سال ۲۲ پروژه با ۱ همت اعتبار راه اندازی و ۱۵۰ تخت بیمارستانی به استان کرمان اضافه می‌کنیم.

وی افزود: تا دهه فجر ۱۵۰ پروژه در کشور افتتاح می‌شود که بخش عمده‌ای از آن متعلق به کرمان است.

ظفرقندی بیان کرد: تمام پروژه‌های مطرح شده توسط نمایندگان مجلس اعم از بیمارستان‌ها وسایر نیاز‌ها در لیست پیگیری‌های ما قرار دارد.

کرمان در شاخص های سلامت وضعیت خوبی دارد

وزیر بهداشت گفت: شهر کرمان در شاخص‌های کشوری وضعیت خوبی دارد سرانه تخت کرمان ۲. ۵۶ است و شاخص کشوری ۱.۷۶ است، سرانه پرسنل ۲.۸ است کرمان وکشور، سرانه تخت ویژه به ازای ۱۰۰ هزارنفر جمعیت درکرمان ۲۴ نفر ودر کل کشور ۱۹ نفر است همچنین ۴.۳ سرانه‌ام آر‌ای کرمان و درکشور ۳.۸ درصد است.

ظفرقندی با اشاره به اینکه رسانه هم باید این اقدامات انجام شده را برای مردم بگوید، افزود: مجلس مصوبه ۸۰ همتی فروش سهام دولتی کارخانه‌ها برای جبران بدهی حوزه بهداشت ودرمان به پرسنل را به موقع انجام داد.

ظفزقندی اظهار کرد: ما پرداختی هایمان به دارو و تجهیزات و تولیدکننده هاباید بروز باشد و الا کارخانه‌هایی مثل شیرخشک می‌خوابند.

وزیر بهداشت تصریح کرد: چون ۸۰ همت در قالب سهام بود پیگیری شد سهام تبدیل شود وهنوز یک ریال آن محقق نشده، اما امیدواریم به زودی محقق شود.

وی گفت:به سازمان بیمه سلامت سال ۱۴۰۳ ما ۳۷ همت اعتبار کم دادیم واکنون درحال جبران هستیم.

وزیربهداشت افزود: اینکه تامین اجتماعی چرا نمیتواند بدهی هایش را به موقع بدهد این است که مستمری بازنشستگان اولویت سازمان است.

ظفرقندی گفت: حدود ۱۵ همت از مبلغ ۸۰ همت را موفق شدیم نقدکنیم، ما امروز صبح دست رئیس جمهور را گرفتیم وبه بانک مرکزی رفتیم که باگفتگو با رییس بانک مرکزی اوراق سریع ترنقد کنیم و قول دادند زودتر محقق می شود.

وزیربهداشت اظهار کرد: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور ۳۹ میلیارد طی چندماه اخیر به کرمان اختصاص دادند و فردا ۳۸ میلیاردتومان دیگر واریز می‌شود که بتوانیم پرداخت بدهی مایمان را جلو بیندازیم.

ظفزقندی افزود: باید با کمک هم حوادث جاده‌ای کم کنیم از سویی کرمان به سبب دارابودن برخی دارو‌های گیاهی که مختص این استان است، سرمایه بزرگی در اختیار دارد که به ان باید توجه شود.