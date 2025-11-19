رئیس جمهور روسیه خواستار توسعه مدل‌های داخلی هوش مصنوعی شد و آن را ابزار مهمی برای تاثیرگذاری بر دیدگاه مردم دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه خواستار تشکیل یک کارگروه ملی برای هماهنگی و کار بر روی مدل‌های هوش مصنوعی داخلی شد که به گفته او برای «حفظ حاکمیت روسیه حیاتی» هستند.

پوتین گفت هوش مصنوعی مولد به ابزاری اصلی در انتشار اطلاعات تبدیل شده و قادر به تأثیرگذاری بر دیدگاه‌های مردم جهان است. وی افزود که وابستگی به مدل‌های هوش مصنوعی که در کشور‌های دیگر ساخته شده برای روسیه قابل قبول نخواهد بود.

رئیس جمهور روسیه این اظهارات را در «ای آی جورنی» رویداد شاخص هوش مصنوعی روسیه بیان کرد. او ادامه داد: «برای روسیه، این موضوع مربوط به حاکمیت ملی و مبتنی بر ارزش است. بنابراین، کشور ما باید مجموعه‌ای جامع از فناوری‌ها و محصولات خود را در زمینه هوش مصنوعی مولد داشته باشد». 

پوتین تاکید کرد که روسیه برای ساخت یک هوش مصنوعی مولد قوی، باید مرکز داده‌های وسیعی داشته باشد. از آن جایی که این مراکز به برق زیاد و پایدار نیاز دارند، پوتین تاکید کرد که یکی از راه‌های تامین برق این مراکز، استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک در کنار آنها خواهد بود.

روسیه دو مدل هوش مصنوعی مولد به نام «گیگاچت» و «یاندکس جی پی تی» ساخته است. گیگاچت رقیب روسی «چت جی‌پی‌تی» است و دولت روسیه روی آن سرمایه‌گذاری کرده است. پوتین قبلا از آن به عنوان نمونه موفق هوش مصنوعی نام برده است. یاندکس جی‌پی‌تی نیز توسط شرکت بزرگ «یاندکس» روسیه ساخته شده که اقداماتی از قبیل جست‌و‌جو، نویسندگی و... را انجام می‌دهد.

منبع: رویترز

برچسب ها: هوش مصنوعی ، ولادیمیر پوتین ، روسیه
