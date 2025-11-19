به گفته استاندار کرمان، استان کرمان شرایط تبدیل به انبار شناور دارو و تجهیزات پزشکی جنوبشرق کشور شود.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ محمدعلی طالبی استاندار کرمان در نشست شورای برنامه ریزی استان که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، گفت: با توجه به گستردگی استان کرمان، تقاضا داریم وزیر بهداشت سفری به شهرستانهای استان به ویژه جنوب داشته باشد.
وی بیان کرد: ۵ دانشگاه علوم پزشکی در استان کرمان داریم که با وجود بسیاری کمبودهای پزشکی وکمبود کادر درمانی، تمام تلاشها برای رضایت مردم است.
طالبی از باقی ماندن پروژههای بیمارستانی از سالهای گذشته در استان انتقاد کرد و افزود: امیدوارم امشب نمایی از شرایط استان درحوزه بهداشت و درمان ارائه شود تا بهترین تصمیمها گرفته شود.
وی افزود: ۲۷۸ میلیارد ازبخش معدن ۴۳۸ میلیارد استانی تنهاربخشی از اعتبارات ما برای تکمیل پروژههای بخش درمان است و و ۱۱۵۶ میلیارد برای تکمیل پروژههای بخش درمان گذاشته شده که امیدواریم بامحبت شما این پروژهها مورد حمایت قرارگیرد.
وی گفت: بخش خصوصی درکرمان در بخش درمان نیز خیلی خوب کار میکند ومراجعه به سایر استانها توجیه ندارد با ظرفیتهای استان ما اراده تغییر این شرایط را داریم و در این مسیر ازجمله راهبردهای توسعهای ما گردشگری سلامت است که نیازمند حمایت وزارت بهداشت هستیم.
وی گفت: نگاه پدافندی به کرمان شود ما بزرگترین استان جنوبشرق هستیم اینجا انبار استراتژیک شناور دارو و تجهیزات پزشکی باید داشته باشد.
وی اظهار کرد: مردم ۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده خوروسازیهای بم به دولت میدهند، اما بیمارستان بم زیر یک هزار میلیارد تومان نیاز دارد برای تکمیل که محقق نشده است..