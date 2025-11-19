سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: ایران به حمایت از مردم سوریه در تلاش‌هایشان برای برقراری صلح، امنیت، بازسازی و آشتی ملی ادامه خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل روز چهارشنبه (به وقت محلی) در نشست شورای امنیت درباره سوریه گفت: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر حمایت مستمر خود از تعامل سازنده سازمان ملل متحد با مقامات سوریه، با هدف بهبود وضعیت انسانی و تقویت ثبات و روند بهبود در سراسر جمهوری عربی سوریه، تأکید می‌کند.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: ایران بار دیگر بر پایبندی راسخ خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه بر اساس اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد، تاکید می‌کند. قاطعانه بر این باوریم که حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه باید به طور کامل محترم شمرده شود و هرگونه تلاش برای تحمیل دستورکار‌های خارجی از جمله طرح‌هایی برای تجزیه، تغییر اجباری بافت جمعیتی، یا ایجاد مناطق خودگردان نامشروع، به طور مطلق مردود و باید قاطعانه رد شود.

ایروانی در خصوص وضعیت امنیتی سوریه نیز افزود: محیط همچنان شکننده است. در حالی که ناامنی در بخش‌هایی از کشور تداوم دارد، عمیقاً نگران آن هستیم که گروه‌های تروریستی از قبیل داعش و پیکارجویان تروریست خارجی وابسته، همچنان از بی‌ثباتی موجود سوءاستفاده می‌کنند.

سفیر ایران در سازمان ملل، گفت: فعالیت‌های آنان تهدیدی مستقیم و جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به‌شمار می‌رود. تمامی اشکال اشغالگری خارجی که از عوامل اصلی ناامنی و بی‌ثباتی هستند باید پایان یافته و مقامات سوریه می‌بایست به ایفای تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم ادامه دهند.

نماینده ایران در سازمان ملل اضافه کرد: همچنین، اقدامات رو به تشدید، بی‌ثبات‌ساز و آشکارا متجاوزانه رژیم صهیونیستی در سوریه به‌شدت نگران‌کننده است. رژیم اشغالگر صهیونیستی به انجام حملات هوایی مکرر، گسترده و هماهنگ در سراسر قلمرو سوریه ادامه می‌دهد و در نتیجه، غیرنظامیان را به قتل رسانده، زیرساخت‌های حیاتی را نابود کرده و تنش‌های منطقه‌ای را خطرناک‌تر می‌سازد.

وی تصریح کرد: تلاش‌های رژیم اسرائیل برای تحکیم اشغال، گسترش کنترل و تحمیل قوانین و اداره خود بر جنوب سوریه و بلندی‌های اشغالی جولان، غیرقانونی، باطل و بلااثر بوده و هیچ‌گونه اعتبار حقوقی بین‌المللی ندارد. این اقدامات نقضی آشکار از حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد، موافقت‌نامه جداسازی نیرو‌ها (۱۹۷۴)، و تمامی قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت است و شورای امنیت نباید در برابر چنین تجاوزات نظام‌مند و غیرقانونی سکوت کند.

ایروانی در خصوص وضعیت انسانی سوریه نیز گفت: از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه، نهاد‌های ملل متحد و شرکای بشردوستانه برای تلاش‌های خستگی‌ناپذیرشان در شرایطی روزبه‌روز خطرناک‌تر قدردانی می‌کنیم. با این حال، وضعیت در سوریه همچنان رو به وخامت است. تشدید مشکلات اقتصادی و کمبود شدید منابع مالی، میلیون‌ها نفر از جمله ۱.۹ میلیون آواره داخلی و ۱.۲ میلیون پناهجوی بازگشته را در معرض خطر شدید فقر و درماندگی قرار داده است.

سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: دسترسی کامل، ایمن، سریع و بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه، مطابق با اصول انسان‌دوستانه، یک ضرورت اساسی است. سوریه همچنین با چالش‌های ساختاری عمیقی مواجه است؛ تورم افسارگسیخته، زیرساخت‌های ویران، زنجیره‌های تأمین مختل‌شده، کمبود انرژی، و تشدید خشکسالی‌ها.

وی گفت: این دشواری‌ها نتیجه مستقیم سال‌ها تحمیل تحریم‌های یکجانبه‌ای است که غیرقانونی، نامشروع و مغایر با منشور ملل متحد هستند. تعلیق این اقدامات غیرقانونی کافی نیست؛ این تحریم‌ها باید به‌طور کامل و بدون هیچ قید و شرطی لغو شوند تا امکان بهبود اقتصادی سوریه، احیای وضعیت معیشتی و حمایت از بازگشت امن، داوطلبانه و با کرامت پناهندگان و آوارگان داخلی فراهم شود.

نماینده ایران در سازمان ملل تاکید کرد: این اقدامات غیرقانونی هرگز نباید به عنوان ابزار فشار سیاسی یا مداخله در امور داخلی سوریه مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

ایروانی در خصوص روند سیاسی سوریه نیز اضافه کرد: بار دیگر تاکید می‌کنیم که تنها مسیر پایدار برای سوریه، یک روند سیاسی فراگیر است که به‌راستی تحت رهبری و مالکیت سوری‌ها باشد، با تسهیل سازمان ملل متحد پیش برود و به‌طور کامل بر اصول اساسی مندرج در قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت استوار باشد. این روند باید حقوق و آرمان‌های مشروع تمامی سوری‌ها از جمله اقلیت‌ها را حفظ کند و در عین حال حاکمیت، استقلال، وحدت و نهاد‌های ملی سوریه را پاس دارد.

وی تاکید کرد: حقوق تمامی جوامع باید بر اساس حقوق بین‌الملل به‌طور کامل رعایت شود و هرگونه فشار یا آزار سیاسی که با هدف جابه‌جایی اقلیت‌ها در سوریه، به‌ویژه علویان و شیعیان صورت می‌گیرد باید فوراً متوقف شود. از برگزاری انتخابات اخیر پارلمانی آگاهی داریم؛ با این حال، چنین اقدامی تنها باید بخشی از یک روند سیاسی گسترده‌تر و واقعاً فراگیر باشد که نمایندگی، مشروعیت و مشارکت کامل تمامی سوری‌ها را تضمین کند.

