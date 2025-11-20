باشگاه خبرنگاران جوان، حسینی راد _ رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در جلسه با وزیر بهداشت گفت: اقدامات یک ساله بی نظیر وزیر بهداشت ستودنی است، چرا که باوجود تلاطمهای اقتصادی، بحث رایزنی گسترده و اجازهای که از رهبری گرفتند برداشت ازصندوق توسعه ملی و کمک به دانشگاههای علوم پزشکیها تا ازبحران خارج شوند، به موقع بود.
هاشمیان تصریح کرد: برنامه پزشک خانواده وسیستم ارجاع هنوز علی رغم اینکه سالها از اجرای آن میگذرد نتوانسته به اهداف خود برسد.
وی گفت:روند منطقی دراین دولت شروع شده و مصوبهای داشتند که اجازه میدهد ما برای بدهیها از سهام شرکتهای دولتی استفاده کنیم.
هاشمیان افزود: ما ۱۶۴ درصد افزایش اعتبارات داشتیم که از محل اوراق اسلامی استفاده کردیم، اما متاسفانه سواد سلامت و پیشگیری نیاز به کار بیشتر در کرمان دارد که با بودجههای محدود ما کار به جایی نمیرسد.
وی گفت: بحث تصادفات و جادههای طولانی از یک سو و آمار بالای تلفات رانندگی نیاز استان به تعداد بیشتری آمبولانس را میطلبد، اما ناوگان آمبولانسی ما بیش از ۱۵ سال سن دارد و ۶۰ درصدفرسوده است.
هاشمیان تاکید کرد: بحث تعرفهها نیاز به اصلاح دارد و روند منطقی پیداکند چرا که برای اعضای هیات علمی جاذبهای دربین تعرفههای دولتی مراکز درمانی وجود ندارد.
وی گفت: بزرگترین پروژه عمرانی جنوبشرق بیمارستان شفاکرمان است و کل منطقه در حوزه قلب و جراحیها و درمانهای تخصصی را جوابگو است، اما اعتبارات ملی کم است وامسال تنها ۱۵۷ میلیاردتومان اعتبار ما بوده که اگر بخواهیم تسریع کنیم روند کار را باید اعتبارات بیشتری برای این پروژه بگذاریم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نیز در این جلسه گفت: مجوز بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی رفسنجان که سال قبل مجوز صادر شده تنها برای ۲۰۰ تختخواب مجوز دادند، این درحالی است که بیمارستان علی بن ابیطالب ما ۴۰ ساله وفرسوده است.
وی افزود: دستگاه سی تی اسکن رفسنجان ازاول سال ۵ بار از دور خارج شده که بار آخر ۸ میلیارد تومان هزینه تعمیر آن شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نیزگفت: جنوب استان ما ۱۲۰ تخت بیمارستانی آماده افتتاح دارد، ضریب تخت در علوم پزشکی جیرفت ۷ دهم است وهفته قبل فاز اول بیمارستان جیرفت آماده تحویل شد در عنبرآباد مشکلاتی با پیمانکار بیمارستان داشتیم و امیدواریم بتوانیم تختهای بیشتری اضافه کنیم.
وی افزود: برخلاف بقیه استان ۹۰ درصد مردم ما بیمه سلامت هستند و ۹ ماه حقوق هاعقب افتاده وما در بحث تامین نیروی انسانی مشکل جدی داریم.
وی تنها ۱۰ درصد بیمه تامین اجتماعی در جنوب استان را به سبب سطح درآمدی پایینتر مردم دانست.
رییس علوم پزشکی بم نیزگفت: بیمارستان بم در سال ۹۷ کلید خورده و امروز تنها ۷۰ درصد پیشرفت دارد.
وی افزود: وسعت بم دوبرابر تهران است بحث ترانزیت بین المللی، حوادث ترافیکی از یک سو وکمبود متخصص و کوتاه بودن ماندگاری نیروها و پزشک ازمشکلات ما در حوزه سلامت است.
وی افزود: نیروهای شرکتی، توان ما را درحوزه پرداختها کاهش داده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سیرجان نیز دراین نشست گفت: معادن آهن بزرگ در سیرجان داریم، اما تناسبی بین ثروت منطقه و وضعیت بهداشتی سیرجان نیست.