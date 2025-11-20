باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سارا شفیعی ملی پوش ووشو در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره کسب قهرمانی در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی و سطح این مسابقات اظهار کرد: این مسابقات دست کمی از مسابقات جهانی چه از لحاظ رقبا و چه از لحاظ فضا و امکانات نداشت و خیلی عالی برگزار شد. همچنین مکانی که برای دهکده بازی‌ها در نظر گرفته بودند، از لحاظ کیفی و ایمنی فوق العاده بود.

شفیعی درباره عملکردش در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی گفت: عملکرد خیر کننده‌ای داشتم و خودم هم انتظار نداشتم که عملکرد درخشانی در اولین تجربه‌ام داشته باشم و شگفت زده شدم و تعجب کردم. اینکه توانستم عملکرد خوبی در این مسابقات داشته باشم برایم مهم بود و خیلی به چشمم آمد.

ملی پوش ووشو درباره اینکه رقیب اصلی اش در بازی‌های کشور‌های اسلامی چه کسی بود، بیان کرد: رقبای اصلی‌ام از کشور‌های ترکیه و مصر بودند، که در غیاب چین این کشور‌ها در مسابقات کشور‌های اسلامی مدعی شده بودند و خیلی هم قوی ظاهر شدند. تیم‌های ووشو مصر و ترکیه دست پر و برای کسب مدال به این رقابت‌ها آمده بودند.

او درباره اینکه داوری‌های در بازی‌های کشور‌های اسلامی چطور بود، اظهار کرد: داوری خوب بود و مشکلی نداشت. همه چیز منظم و برنامه ریزی شده بود.

شفیعی درباره اینکه به عنوان یکی از ووشوکاران جوان در بازی‌های کشور‌های اسلامی شرکت کرد است، گفت: بله، اولین حضورم در تیم بزرگسالان ووشو در سال گذشته بود و امسال هم که با تیم بزرگسالان در مسابقات کشور‌های اسلامی شرکت کردم و اولین تجربه بین المللی بود، که توانستم مدال طلا بگیرم.

ملی پوش ووشو درباره اینکه حضور در کنار باتجربه‌هایی همانند خواهران منصوریان چطور بود، گفت: واقعا عالی بود. من در سال‌های قبل با مربی‌ام تمرین می‌کردم و از زمانی که به اردوی تیم ملی رفتم در نهایت توانستم از تجربیات استاد الهه منصوریان استفاده کردم و در مبارزه و تمرینی که با شهربانو و سهیلا داشتم، آنها من را برای این مسابقات جنگنده‌تر و آماده‌تر کردند.

او درباره اینکه حمایت‌های فدراسیون ووشو به چه صورت بوده است، گفت: حمایت‌ها واقعا عالی بود و از دکتر صدیقی تشکر می‌کنم که اردو‌های متعددی برای ما در این ۶ ماه گذاشت و از آن طرف هم استاد الهه منصوریان خیلی حمایت کرد و مربی جداگانه تکواندو و بدنساز برای ما آوردند که خدا را شکر این حمایت‌ها تاثیر گذار بود و توانستیم عملکرد درخشانی در مسابقات کشور‌های اسلامی داشته باشیم.

شفیعی درباره اینکه به عنوان یک قهرمان چه انتظاری از مسئولان ورزش دارد، بیان کرد: مسئولان ورزش یک مقدار مبالغ جایزه‌ها را با توجه به افزایش دلار بیشتر کنند. البته خدا را شاکر هستیم، اما اگر نیم نگاهی به ما داشته باشندآن قهرمانی قشنگ‌تر می‌شود. به هر حال در اولین تجربه بین المللی‌ام مسائل مالی اهمیت نداشت و بیشتر مسائل معنوی اهمیت داشت. من اصلا به جایزه نگاه نمی‌کنم و فقط می‌خواهم به مسابقات بروم تا بدرخشم و بهترین خودم باشم. البته یک ورزشکار از لحاظ مالی هم نیاز‌هایی دارد و نمی‌شود گفت که اهمیتی ندارد.

قهرمان ووشو کشورمان درباره اینکه پاداش قهرمانی در مسابقات کشور‌های اسلامی را گرفته است، گفت: بله، پاداش ما را به حسابمان واریز کردند.

او درباره اینکه هدف و برنامه بعدی اش چه چیزی هست، گفت: من با مربی شخصی‌ام صحبت می‌کردم هدفمان این است که من به وزن ۵۲ کیلو بروم. به هر حال دکتر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو، استاد الهه منصوریان و مربی‌ام خیلی تاکید دارند که من به وزن ۵۲ کیلو بیایم که در وزن پایین‌تر از خودم بتوانم در بازی‌های آسیایی ناگویا شرکت کنم. همچنین در حال جمع بندی هستیم تا ببینیم که آیا بدن من کشش کاهش وزن را دارد یا نه! اگر فکر کنم درصدی آسیب می‌بینم در آن صورت به وزن ۵۲ نمی‌روم. حالا باید ببینم دکتر تغذیه چه نظری دارد تا تصمیم نهایی را بگیرم. البته در وزن ۵۲ کیلو یکی از مدعیان هستم.

شفیعی در پایان گفت: من از زحمات پدر و مادرم خیلی تشکر می‌کنم. همچنین استاد الهه منصوریان در این چند ماه خیلی کمک کرد واز لحاظ روانی و تکنیکی، من را آماده مسابقات کرد و هیچ کم و کاستی برایم نگذاشت و مثل پدر و مادر و استاد خودم در کنارم بود. وقتی در مسابقه بودیم آن قدر انرژی استاد الهه بالا بود که یک راند بازی را تمام می‌کردم. او از کلمات فوق العاده‌ای استفاده می‌کرد و در این ۶، ۷ ماه اصلا برایم کم نگذاشت و ممنون زحماتش هستم.