باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - جمشید شاه محمدی پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه بازی فینال بین ایران و ازبکستان در تورنمنت چهارجانبه العین امارات را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: این بازی چنگی به دل نزد و نشان داد که فوتبالمان در جا زده است. همه تیم‌ها به غیر از ما در فوتبال پیشرفت کردند. به نظرم این موضوع به نبود بازیکن خلاق برمی گردد که تیم ملی ما بازیکن خلاق ندارد و هر کس هر جور دوست دارد بازی می‌کند. من فکر می‌کنم زنگ تفریح سایر تیم‌ها در جام جهانی می‌شویم.

ما با این تیم ملی فوتبال در جام جهانی موفق نمی شویم

شاه محمدی درباره اینکه قلعه نویی بیان کرده که اگر انصاف داشته باشید از عملکرد تیم ملی تعریف می‌کنید، گفت: تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل تیم ۱۰ نفره ازبکستان موقعیت گلزنی زیادی نداشت. ما با این تیم ملی فوتبال موفق نمی‌شویم. بازیکنان ما نتوانستند برابر تیم ۱۰ نفره برای خودشان موقعیت گل خلق کنند. بعد به بازیکنانی دادند ضربات پنالتی را بزنند که بلد نبودند چطور توپ را بزنند. به نظرم بازیکنی که پشت توپ قرار می‌گیرد باید محکم ضربه بزند نه اینکه یواش پنالتی بزند و این بی احترامی به مردم است. میلاد محمدی با آن ضربه پنالتی آرامی که زد، نشان داد که عشقی فقط توپ را زد. به نظرم امیر قلعه نویی باید تجدید نظر بر روی دستیاران خود کند. همچنین اگر مهدی طارمی تصمیم گرفته که چه کسانی پنالتی را بزنند در آن صورت برای قلعه نویی بد است.

انتخاب پنالتی زنان از سوی طارمی کار اشتباهی هست

شاه محمدی درباره اینکه گفته می‌شود مهدی طارمی زنندگان ضربات پنالتی را انتخاب کرده است، اظهار کرد: به هر حال این کار غلطی است. آقای قلعه نویی! شما با این سابقه مربیگری حاضر شدید که مهدی طارمی تصمیم بگیرد. طارمی هم همانند سایر فوتبالیست‌ها هست و او می‌تواند به عنوان کاپیتان تیم ملی حرف بزند، اما نمی‌تواند برای تیم ملی تصمیم بگیرد. من فکر می‌کنم این ضعف فوتبال ما هست که بازیکنی که یک مقدار مطرح می‌شود و بیرون از ایران بازی می‌کند، خودش را ارجح‌تر از بقیه نفرات می‌داند. اگر طارمی در مورد زنندگان ضربات پنالتی تصمیم گرفته است، اصلا این کار اشتباه است. آقای قلعه نویی! دیگر هیچ بازیکنی به حرف شما گوش نمی‌دهد.

تورنمنت العین امارات به درد تیم ملی فوتبال نخورد

شاه محمدی درباره اینکه تورنمنت چهارجانبه العین امارات به درد تیم ملی ایران خورد، گفت:نه، تیم ملی مصر بهترین تیم این تورنمنت بوده است، که ما با این تیم بازی نکردیم. ما باید بیشتر خرج کنیم تا با تیم‌های مطرح بازی دوستانه برگزار کنیم. تیم ملی فوتبال با کیپ ورد تیم ۷۱ دنیا بازی کرد و در ضربات پنالتی توانست پیروز شود و در بازی دوم هم برابرتیم ملی ازبکستان که ۵، ۶ بار با این تیم بازی کرده است، با وجود یک یار بیشتر نتوانست برنده شود و در ضربات پنالتی شکست خورد. فوتبال ما دارد پسرفت می‌کند و با این شرایط چند سال دیگر برابر تیم‌های یمن و افغانستان هم شکست می‌خوریم.

مربی ایتالیایی در کشورش بستنی می فروخت

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه حضور گالیاردی مربی ایتالیایی را در جمع کادر فنی تیم ملی فوتبال چطور ارزیابی می‌کند، گفت: اگر مربی ایتالیایی خوب بود، در کشورش به او تیم می‌دادند. این مربی خارجی که به ایران آمده است، احتمالا در کشورش بستنی می‌فروخت. الان این مربی می‌گوید که به ایران بیام تا دوران بازنشستگی‌ام را در این کشور سپری کنم. مسئولان فوتبال باید یک مربی درجه یک اروپایی را بیاورند. ازبک ها، کاناوارو را آوردند، اما ما چه کسی را آوردیم. زمانی کی روش روی نیمکت فنی تیم ملی فوتبال می‌نشسته است، اما الان ببینید چه کسی می‌نشیند. آقای قلعه نویی! وزن نیمکت فنی تیم ملی فوتبال ضعیف است. کمک‌های قلعه نویی تا حالا یک تیم در لیگ برتر فوتبال را به مقام پنجم نرساندند. به نظرم انتخاب مربیان تیم ملی فوتبال براساس رابطه است.

شانس بیاوریم با تیم های قوی در جام جهانی همگروه نشویم

شاه محمدی درباره اینکه چه تیم‌هایی همگروه ایران در قرعه کشی مسابقات جام جهانی شوند، بهتر است، گفت: به هر حال شانس بیاوریم که با تیم‌های قوی نیفتیم. البته همه تیم‌ها از ما بهتر هستند. با توجه به اینکه ۳۲ تیم به مرحله بعدی جام جهانی می‌روند، شاید ما بتوانیم از گروهمان صعود کنیم. ما در جام جهانی با این بازیکنان مسن و سبک بازی موفق نمی‌شویم.

شاید قلعه نویی هم به سرنوشت اسکوچیچ دچار شود

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه به نظرش نباید تغییر و تحولات در کادر فنی تیم ملی فوتبال صورت بگیرد، گفت: من نمی‌گویم که سرمربی تیم ملی را تغییر بدهند، اما امیر قلعه نویی باید در دیسپلین کاری اش تغییراتی بدهد و قرار نیست بازیکنان برای قلعه نویی تصمیم بگیرند و باید او برای بازیکنان تصمیم بگیرد. احتمال دارد که همن اتفاقی که برای اسکوچیچ رخ داد و بازیکنان باعث اخراج او شدند برای قلعه نویی هم این اتفاق رقم بخورد. مردم باید پشت تیم ملی باشند تا بازیکنان با انگیزه بازی کنند، اما مردم از این تیم ملی فوتبال خوششان نمی‌آید، چون بازیکنان هیچ موقع به مردم احترام نگذاشتند.

او درباره اینکه شجاع خلیل زاده بیان کرده که اکثر مردم از مغزشان استفاده نمی‌کنند، گفت: به هر حال این ضعف بازیکن است. اگر این حرف‌ها را یک بازیکن آلمانی زده بود تا آخر عمرش ممنوع الفعالیتش می‌کردند.

شاه محمدی درباره اینکه میانگین سنی بازیکنان تیم ملی فوتبال بالا هست و قرار است با همین بازیکنان به جام جهانی برویم، گفت: بازیکنان جوان به درد تیم ملی نمی‌خورند. متاسفانه خیلی از این جوانان پولی هستند و کیفیتی ندارند و چیزی از این جوانان ندیدم.