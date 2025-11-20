باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - آذری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بشرویه گفت: امسال ۱۵ هکتار از اراضی بخش ارسک به کشت ذرت علوفهای اختصاص یافته است.
او افزود: پیشبینی میشود بیش از ۶۰۰ تن محصول از این مزارع برداشت شود.
آذری بیان کرد: عملیات برداشت با متوسط عملکرد ۴۵ تن در هکتار و با استفاده از دو دستگاه چاپر توسط بهرهبرداران در حال انجام است و این محصول عمدتاً برای تأمین علوفه مورد نیاز دامداریهای شهرستان مصرف میشود.
سرپرست جهاد کشاورزی بشرویه با اشاره به وضعیت موجود نهادههای دامی عنوان کرد: هم اکنون بخش قابلتوجهی از نهادههای مورد نیاز دامداران وارداتی است و به دلیل نوسانات شدید و نبود پایداری قیمت، هزینههای تولید در دامداریها را تحت تأثیر قرار میدهد.