سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه از آغاز برداشت بیش از ۶۰۰ تن ذرت علوفه‌ای در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - آذری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بشرویه گفت: امسال ۱۵ هکتار از اراضی بخش ارسک به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یافته است.

او افزود: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶۰۰ تن محصول از این مزارع برداشت شود.

آذری بیان کرد: عملیات برداشت با متوسط عملکرد ۴۵ تن در هکتار و با استفاده از دو دستگاه چاپر توسط بهره‌برداران در حال انجام است و این محصول عمدتاً برای تأمین علوفه مورد نیاز دامداری‌های شهرستان مصرف می‌شود.

سرپرست جهاد کشاورزی بشرویه با اشاره به وضعیت موجود نهاده‌های دامی عنوان کرد: هم اکنون بخش قابل‌توجهی از نهاده‌های مورد نیاز دامداران وارداتی است و به دلیل نوسانات شدید و نبود پایداری قیمت، هزینه‌های تولید در دامداری‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

آغاز برداشت بیش از ۶۰۰ تن ذرت علوفه‌ای در بشرویه
